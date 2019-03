Delmenhorst. Der vor Monaten angekündigte Umzug des Restaurants "Da Mimmo" in Delmenhorst steht kurz bevor.

Jeden Tag, sagt Vito Mandurino, habe er in den vergangenen Wochen mit seiner Frau Martina eine neue Überraschung erlebt. Wobei Herausforderung wohl das treffendere Wort wäre. Denn das, was das Gastronomen-Ehepaar beschäftigt hat, waren große und kleine Problemlagen bei der Herrichtung des neuen Standorts seines Restaurants „Da Mimmo“ an der Oldenburger Straße 160.

Standortwechsel nach 27 Jahren

Ende September vergangenen Jahres hatten die Mandurinos öffentlich gemacht, dass sie nach 27 Jahren ihr Mietobjekt an der Langen Straße 101 – in der ersten Etage gegenüber von C&A – verlassen werden. Da hatten sie gerade das Gebäude des früheren Lokals „Caruso“ in Höhe der Kleinen Schlüsselstraße für die nächsten zehn Jahre gepachtet.

Es gab sehr viel zu tun

War zunächst ein Umzug schon zum Jahresanfang angestrebt, so gab es doch zu viel zu investieren und herzurichten, als dass dieser Termin gehalten werden konnte. In Kürze aber wird eröffnet: am Dienstag, 9. April, um 17.30 Uhr.

Künftig 70 statt 40 Plätze

Das neue Restaurant soll die Gäste endlich zu ebener Erde empfangen, 70 statt 40 Plätze im Inneren sowie eine Terrasse und Parkplätze am Haus bieten. Wobei die Terrasse zunächst einmal in Grundzügen hergerichtet und im nächsten Jahr vollendet werden soll. Mit dem benachbarten Kfz-Betrieb Marc Tönjes ist vereinbart, dass nach dem dortigen Geschäftsschluss auch Restaurant-Gäste dessen Parkplätze nutzen können.

Ein Seiteneingang für Abholer

Das Restaurant wird zur Kleinen Schlüsselstraße auch einen Seiteneingang für Abholer und Lieferanten bieten. Dort soll ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet werden.

Pläne für alte Räumlichkeiten

Und was wird aus den alten, letztmalig am 6. April für eine geschlossene Gesellschaft geöffneten Räumen? Da es noch einen Mietvertrag über fast fünf Jahre gibt, sollen sie künftig als Event-Lokal genutzt werden – etwa für Betriebs- und Weihnachtsfeiern mit „Da Mimmo“-Catering. „Es gibt schon Nachfragen“, freut sich Martina Mandurino.