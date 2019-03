Delmenhorst. Kevin Beyer hat mit Skat ein ungewöhnliches Hobby für sein Alter. Jetzt hat er zum zweiten Mal die Bremer Jugendmeisterschaft gewonnen.

Sein Großvater spielt Skat. Sein Vater spielt Skat. Und auch Kevin Beyer, 15 Jahre, spielt seit fast zehn Jahren Skat. Gerade erst hat er in der Einzelwertung bei der Schüler- und Jugendmeisterschaft des Bremer Skatverbands den Titel nach Delmenhorst holen können. Er spielt im Verein Skatfreunde Delme Jungs und ist dort mit Abstand der Jüngste. Zweitjüngster ist mit 40 Jahren erst sein Vater. Für Kevin ist es ganz normal, immer der Jüngste zu sein: „Ich bin es ja nicht anders gewohnt.“ Auch seine Freunde interessiert das Hobby weniger, sagt er.

Skatnachwuchs kommt nur aus Bremer Schulen

Kevin vermutet, dass nur so wenige junge Leute das Kartenspiel spielen, weil es weder von den Eltern, noch von der Schule gefördert wird. In Bremen gebe es beispielsweise an zwei Schulen Skat AGs, die Dieter Schwarzwälder vom Bremer Skatverband organisiere. „Die meisten Teilnehmer bei der Meisterschaft sind in diesen AGs“, erzählt Kevin. Sein Vater Sascha Beyer ergänzt: „Wir als Familie spielen nicht nur Skat, sondern auch viele Gesellschaftsspiele. Das machen heutzutage immer weniger Familien. Deshalb gibt es auch nur noch so wenige junge Skatspieler.“

Für Kevin war es bereits seine dritte Bremer Meisterschaft. „Mittlerweile kenne ich die anderen und es ist gut zu sehen, wie stark ich im Vergleich zu ihnen bin“. Das Finale war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In drei Runden mit jeweils 36 Spielen konnte Kevin sich gegen seinen Kontrahenten Jonah Claus aus Bremen durchsetzen. Erst in der letzten Runde konnte Kevin sich entscheidend von Jonah absetzen. Der Schüler konnte sein Zimmer mit einem weiteren Pokal schmücken, da er schon im letzten Jahr den Titel bei den Schülern holen konnte. „Ich war zwar aufgeregt, aber man muss ruhig bleiben“,sagt er. Dabei habe Kevin sich nicht speziell auf das Turnier vorbereitet.

In seinem Verein trifft man sich jeden Donnerstagabend und spielt zusammen. Dort sind auch Spieler, die schon in der zweiten Bundesliga gespielt haben und Kevin mit ihrem Wissen fördern können. Es bringt Kevin nach vorne, wenn er mit Leuten spielt, die schon seit 30 bis 40 Jahren professionell Skat spielen, findet der junge Spieler.

Mathematisches Denken und Merkfähigkeit nötig

Beim Skat sei die Merkfähigkeit besonders wichtig: Welche Karten sind schon verteilt worden? Außerdem müsse man seine Punkte mitzählen, erklärt Kevin, der auch schon bei einer deutschen Meisterschaft dabei war. Skat fördert mathematisches Denken, weswegen Mathe neben Sport auch sein Lieblingsfach sei. Durch das Spielen könne er mathematische Probleme schneller lösen. Sein Vater fügt hinzu: „Skat ist hochanspruchsvoll, aber leicht zu verstehen.“ Vor allem sei es gesellschaftlich und nicht mehr nur der Kneipensport, der es früher einmal war. Jeder, der Lust hat, das Skatspielen einmal auszuprobieren, könne immer vorbei kommen, um es einfach mal zu versuchen. Als Tipp für alle, die gerade erst anfangen, empfiehlt Kevin: „Einfach nur dran bleiben!“

Interesse am Skat spielen geweckt? Wer möchte, kann unter 0176)65375446 Kontakt aufnehmen oder einfach donnerstags bei den Skatfreunden Delme Jungs um 18.30 Uhr in der Gaststätte Menkens vorbeischauen.