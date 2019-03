Telefon-Betrug an Senioren: Besonders schäbig

Delmenhorst. Landesweit nehmen Betrugsanrufe im Namen der Polizei zu. Besonders Senioren zählen zu den Opfern. Die Täter fahren seit Jahren steigende Millionengewinne ein – und verhalten sich besonders schäbig. Ein Kommentar.

Das Vorgehen derer, die allzu gern Senioren um ihr Erspartes bringen, darf getrost als besonders schäbig bezeichnet werden. Betrüger, die sich als Angehörige oder als Vertreter der Staatsgewalt ausgeben und so das Vertrauen in die Familie respektive in die Ordnungshüter missbrauchen, treiben ein perfides Spiel. Aber beim Geld hören die Skrupel bekanntlich auf. Und das Geschäft scheint einträglich zu sein. Die Schadenssummen verdeutlichen: Der Betrug hat längst ein beinahe industrielles Ausmaß angenommen.

Wie die Täter agieren, hat vor eineinhalb Jahren ein Gerichtsprozess gegen einen damals 27-jährigen Delmenhorster zumindest in Teilen beleuchtet. Über Jahre hatte er seinen Opfern mehr als 200 000 Euro abgeknöpft. Am Ende musste er sechs Jahre hinter Gitter. Er selbst war nur Mittelsmann, der Geld abholte und wieder deponierte. Die Drahtzieher saßen an Telefonen in der Türkei. Und damit endet der Einflussbereich der Delmenhorster Polizei. Sie kann nur weiterhin darauf bauen, Betrügern durch Aufklärung die Tour zu vermasseln. Dass die Beamten damit offenbar Erfolg haben, ist ein Lichtblick.