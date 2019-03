Delmenhorst. Der Hovawart stammt aus Deutschland und gehört zu den anerkannten Gebrauchshunderassen. Am 30. und 31. März wird in Delmenhorst geprüft, welcher Hund sich zur Zucht eignet.

Auf dem Hundeplatz an der Kopernikusstraße in Delmenhorst-Adelheide richtet der Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde (RZV) am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, jeweils ab 9 Uhr eine zweitägige Zuchtveranstaltung aus. Viele Hovawarte, vom Junghund bis zum erwachsenen Tier stellen sich den Zuchtrichterinnen Ulrike Tragbar und Kirsten Wesche.

Wichtige Auslese vor der Zucht

Zuchtveranstaltungen dienen der Auslese von sowohl im Erscheinungsbild (Exterieur) als auch im Verhalten (Wesensfestigkeit) besonders gut veranlagten Hovawarten, die sich damit für die Zucht qualifizieren, heißt es in der Ankündigung. Es findet eine umfangreiche, standardisierte Überprüfung der Hunde durch geschulte Körmeister und Zuchtrichter statt.

Strenge Zulassungskriterien

Die Jüngsten, Hunde im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten, werden bei einer sogenannten Nachzuchtbeurteilung vorgestellt. Junghunde zwischen zwölf und 24 Monaten unterziehen sich in der Jugendbeurteilung schon einer ersten ernsthaften Überprüfung ihrer Wesensanlagen. Im Rahmen der Zuchttauglichkeitsprüfung für Hunde ab einem Alter von 20 Monaten stellt sich dann heraus, welcher Hovawart den strengen Zulassungskriterien gerecht wird und somit in der zertifizierten Zucht eingesetzt werden darf.

Alle Hundefreunde willkommen

Die Veranstaltung bietet allen Hundefreunden die Gelegenheit, mit Züchtern und Hovawartbesitzern ins Gespräch zu kommen, um sich ein umfassendes Bild von der Rasse zu machen.

Alte deutsche Rasse

Der Hovawart stammt aus Deutschland und gehört zu den anerkannten Gebrauchshunderassen. Sein Name geht auf das Mittelhochdeutsche „Hova“ (der Hof und „Wart“, der Wächter) zurück. Tiere dieser Gebrauchshunderasse gelten als ausgeglichen und gutartig. Mit Selbstsicherheit, hoher Belastbarkeit und einem ausgeprägten Schutztrieb eignet sich der Hovawart hervorragend als Begleit-, Wach-, Schutz- und Fährtenhund, heißt es abschließend.