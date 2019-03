Delmenhorst/ Ganderkesee/ Landkreis Oldenburg. Landesweit nehmen Betrugsanrufe im Namen der Polizei zu. Die Schadenssumme ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt. Eine andere Betrugsmasche ist diese Woche beinahe einem älteren Ehepaar zum Verhängnis geworden.

Ein älteres Ehepaar aus dem Landkreis Oldenburg ist am Mittwoch knapp an einer persönlichen Katastrophe vorbeigeschrammt. Es darf sich nun bei einem Bankmitarbeiter bedanken, dass es dazu nicht gekommen ist. Was war passiert? Kurz vor Mittag war das Paar am Mittwoch laut Polizei in eine Bankfiliale in Großenkneten gegangen und wollte 50.000 Euro abheben. Das Geld sei für einen Neffen bestimmt, der zuvor per Telefon über eine persönliche Notsituation berichtet haben soll. Der Bankmitarbeiter wurde der Polizei zufolge skeptisch, kontaktierte die Beamten, die dann zusammen dem Ehepaar feststellten, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte: Der "echte Neffe" hatte gar keine Geldnot.

Polizei-Zahlen liefern kein klares Bild

Der Fall aus Großenkneten wirft ein Schlaglicht auf immer wiederkehrende Versuche solcher Betrüger, mit Vorliebe ältere Mitbürger zu hintergehen und sie um hohe Geldsummen zu prellen. Wie die Polizeiinspektion in Delmenhorst auf Nachfrage mitteilt, registrierte sie in der Stadt 2018 insgesamt 1194 sogenannte Vermögens- und Fälschungsdelikte. Rund 280 weniger als 2017. In Ganderkesee waren es 351 (-41) und im gesamten Landkreis Oldenburg 1257 (-47). Sie Zahlen stellen einen sinkende Tendenz fest, transportieren aber kein klares Bild.

Tatort Ausland

Denn Taten wie eben der klassische Enkeltrick, im Großenknetener Fall eher ein Neffentrick, lassen sich mit dem Instrumentarium der Polizei kaum verlässlich ermessen. Zu solchen Betrugsmaschen zählen auch falsche Handwerker, die Hauseigentümer ablenken, um unbeobachtet zu stehlen, oder unter fadenscheinigen Gründen eine Regenrinnen-Reparatur anzetteln und später Wucherpreise dafür verlangen, aber auch falsche Polizisten, die Angerufene zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen nötigen. "Handelt es sich nun um Betrug? Um Amtsanmaßung? Oder um ein anderes Delikt? Blieb es beim Versuch? Ist überhaupt ein Eintrag angelegt worden?", fragt Polizeisprecher Albert Seegers exemplarisch und verdeutlicht damit, wie unscharf sich der Komplex der Betrugsmaschen nachzeichnen lässt. Erschwerend kommt hinzu: Im Bereich der falschen Polizisten handeln die Anrufer oft von der Türkei aus – damit liegt der Tatort im Ausland, die Fälle landen nicht in der hiesigen Statistik, so Seegers.

Nur wenige Betrugsmaschen landen am Ende bei der Polizei

Tausende Fälle bei Vermögens- und Fälschungsdelikten in Stadt und Land stehen so zusammengezählt vier Fällen in 2018 gegenüber, in denen Handwerker nach Reparaturen ungerechtfertigte Wucherpreise verlangten. Der Enkeltrick sei ebenfalls selten. Und im vergangenen Jahr gab es nur einen Fall in Stadt und Landkreis, bei dem falsche Polizisten einen 80-jährigen Delmenhorster um rund 40.000 Euro erleichterten.

Betrug durch falsche Beamte ruft immer höhere Schäden hervor

Dabei ist gerade dieser Bereich landesweit ein immer größeres Problem: Auf 4,75 Millionen Euro schätzt das Landeskriminalamt (LKA) landesweit den Schaden, den falsche Polizisten 2018 mit 94 erfolgreichen Anrufen verursachten. 2016 waren es noch 1,59 Millionen Euro Schaden. Der Betrug hat längst professionelle Formen angenommen. Das LKA spricht von Callcentern, von denen jährlich Tausende Anrufe ausgehen. Die Delmenhorster Polizei zum Beispiel hatte allein am 5. Februar 2019 über 30 aufgenommene Anzeigen nach solchen Anrufen berichtet. Vor diesem Hintergrund sagt Seegers, dass polizeiliche Warnungen an die Bevölkerung über die Medien weiterhin "unabdingbar" seien. Und dass die hiesige Polizei im abgelaufenen Jahr lediglich ein vollendetes Betrugsdelikt registrierte, bestätigt seiner Ansicht nach den Erfolg dieser Warnungen.

Trotzdem: Den Tätern selbst ist oft nur schwer beizukommen. Wie sie agieren, hatte im Herbst 2017 der Prozess gegen einen 27-jährigen Delmenhorster gezeigt, der über Jahre seinen Opfern mehr als 200.000 Euro abgeknöpft hatte. Der Mann war nur ein Bote, die Drahtzieher saßen an Telefonen in der Türkei. Dieser Umstand, sagt Seegers, erleichtere die Ermittlungsarbeit nicht.