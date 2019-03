Delmenhorst. Der Delmenhorster Jung Timo von den Berg leitet seit einem Jahr die BEGU Lemwerder. Für das Bürgerhaus und das Drachenfest hat er bereits viele Ideen entwickelt.

Der Kaffee, den Timo von der Berg dem Reporter anbietet, kommt aus der Kaffeemaschine. Ganz ok ist das Gebräu. Bald aber, da könnte es in der BEGU Lemwerder wieder deutlich besseren Kaffee geben. „Wir arbeiten gerade daran, die Gastronomie mit neuem Konzept zu beleben. Wir sind in guten Gesprächen“, sagt von den Berg. Am 1. April ist der Delmenhorster Jung, der heute in Bremen lebt, ein Jahr lang Leiter der BEGU.

Es geht auch ohne Dieter

Er selbst macht aber eine etwas andere Rechnung auf. „Seit September stehe ich hier auf eigenen Beinen, vorher war Dieter ja noch da, davon habe ich unheimlich profitiert.“ Dieter, das ist Dieter Seidel, ab 1991 Leiter und Gesicht der BEGU. Der ist jetzt im verdienten Ruhestand, hat aber natürlich seine Spuren hinterlassen. „Ich musste hier das Rad nicht neu erfinden. Dieters Ansatz, etwa im Kulturprogramm Unterhaltung mit Haltung zu machen, das ist auch meiner“, sagt von den Berg, der niemand ist, der sagt: Jungs, hier kommt der Masterplan.

Er hat Ideen, er setzt Akzente, er ist kommunikativ. Über sich sagt er:

„Als Leiter des Hauses bin ich für Entscheidungen zuständig, aber ich setzte auf das Team."





In der BEGU sei er richtig angekommen, die Arbeit mache ihm Spaß, das Haus, das er zuvor nur als Gast kannte, ist eine Art Zuhause geworden. Es ist die Vielfalt, die ihm gefällt. Denn was ist die BEGU eigentlich? Eine Begegnungsstätte, klar. Ein Bürgerhaus. Ein Kulturzentrum. Ein soziokulturelles Zentrum. Ein Haus für alle Generationen. „Die 93-jährige Seniorin im Töpferkurs ist hier genauso willkommen wie der 15-jährige Hip-Hop-Fan“, sagt von den Berg, selbst mit 30 Jahren noch recht jung. Kulturpädagogisch geprägte Kurse, Vorträge, Jugendprojekte und die Realisierung von Angeboten zur Integration und Förderung von Behinderten oder Geflüchteten gehören ebenso zum Programm wie Kinovorführungen, Fußball auf der Großleinwand, Kabarett oder Konzerte.

Kirchturmdenken keine Lösung

Grenzen mag von den Berg so oder so nicht, Kirchturmdenken ist ihm fremd. Und so freut er sich, dass auch viele Delmenhorster den Weg in die BEGU finden. „Delmenhorst, Lemwerder, Bremen – wir sollten uns viel mehr als Region verstehen. Und uns freuen, was in der Region alles geboten wird.“ Mit dem Auto brauche man von der Delmenhorster City etwa 20 Minuten bis zur BEGU, rechnet er vor. Kein Hindernis also.

Für das 28. Festival „Drachen über Lemwerder“ (16. bis 18. August), das weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist, hat von den Berg auch schon eigene Ideen umgesetzt. „Den Eröffnungstag wollen wir verjüngen und noch mehr in Richtung Gemeindefest drehen. Es wird eine große Bühne geben mit viel Live-Musik“, sagt er. Ein bisschen fühle er sich bei der Planung wie damals, als er mit der Kleinkunstbewegung Delmenhorst Konzerte, Lesungen und Poetry Slams in der Delmestadt organisierte. Überhaupt will der BEGU-Leiter Jugendliche verstärkt ansprechen, ihnen übers Jahr mehr Programm bieten. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, so könnte das Motto dabei lauten. Denn aus dem Blick verlieren will von den Berg auch die älteren Semester nicht:





„Vor allem gilt es, Ideen zu entwickeln, auch die Leute anzusprechen, die bisher nicht in die BEGU kommen.“









Mit der Veranstaltung „Poetry Slamwerder“ am Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, kehrt er ein wenig zu den Wurzeln zurück in eine Zeit, als er zum Organisator und Kultur-Allrounder wurde. Dinge in Lemwerder anzuschieben, das mache richtig Freude. „Die Gemeinde ist ein hervorragender Nährboden für gute Ideen“, sagt von den Berg.

Der Kaffee im Becher ist kalt geworden. Zu viel gibt es zu erzählen über die BEGU. Und über Delmenhorst, nicht zu vergessen. Am Gründonnerstag ist von den Berg wieder in der alten Heimat. Dann spielt schließlich Atlas im Stadion.