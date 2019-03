Delmenhorst. Alles rund ums Auto wird am 28. April bei der 13. Auflage des Autofrühlings in der Delmenhorster Innenstadt geboten. 100 Neuwagen und weitere Sonderfahrzeuge werden dann zu sehen sein. Unterstützung kommt aus dem Reich der Zweiräder.

Neuwagen, Oldtimer, Ami-Schlitten – und auch Zweiräder: Bei seiner 13. Auflage erhält der Delmenhorster Autofrühling am Sonntag, 28. April, in der City erstmals größere Unterstützung aus dem Zweirad-Segment: Die Oldtimer-Freunde Hunte-Weser-Region haben sich mit Mofas, Mopeds und Motorrädern angekündigt. Und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will rund ums Rad informieren.

100 Neuwagen auf Rathaus- und Bismarckplatz

Trotzdem steht weiter das Auto im Fokus: 100 Neuwagen sowie zahlreiche Sonderfahrzeuge sollen präsentiert werden. So werden laut Lea Freuer von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) auf dem Rathausplatz sowie auf dem Bismarckplatz die Neuzugänge der hiesigen Autohäuser präsentiert. Insgesamt ser 19 Marken werden gezeigt. Auf dem Bismarckplatz ist die Polizei zudem mit einem Überschlagsimulator vertreten, und der Sänger Richard K. aus Österreich bringt Alpenrock auf die Bühne. Auf dem Rathausplatz wird Musik aus südlicheren Gefilden geboten: Mit Cocktail Tropical tritt eine Band auf, die spanisch-lateinamerikanische Klänge anstimmt.

Autotuner wieder vor Ort

An ihrer Premiere des Vorjahres knüpfen die Autotuner des „Fasteam“ aus Bremen an: 2018 hatten sie auf dem Rathausbrunnenplatz ihre aufgemotzten Autos gezeigt. „Der Zuspruch aus dem vergangenen Jahr hat die Gruppe dazu bewegt, wieder nach Delmenhorst zu kommen“, sagt Eyke Swarovsky, Kommunikationsmanager der dwfg.





Zweiradnostalgiker zieht es an die Bahnhofstraße

Für Zweiradfans wird es an der Bahnhofstraße interessant, wo sich besagte Motorrad-, Mofa- und Moped-Freunde der Oldtimer-Freunde postieren. Der Verein hat ein offenes Treffen alter Zweiräder, die vor 1980 gebaut worden sind, in der Szene publik gemacht.

Die Kraft der Hubraumwunder amerikanischer Automarken kann auf dem Schweinemarkt bewundert werden. Dort werden US-Oldtimer sowie neuere US-Modelle gezeigt. Und in der Markthalle wird man elektrisch einige Runden drehen können: Der ADFC will dort mit einem örtlichen Fahrradgeschäft rund ums Thema Rad informieren – und plant einen Parcours, damit Besucher Pedelecs und E-Bikes ausprobieren können, kündigt Marion Lösking, Vorsitzende des ADFC, vorab an. Wer den Besuch beim Autofrühling mit einem Einkauf verbinden will, kann das übrigens tun: Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Der 13. Autofrühling findet am Sonntag, 28. April, von 12 bis 18 Uhr in der City statt. Der Tag ist verkaufsoffen, Kaufleute haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.