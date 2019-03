Delmenhorst. Bei fünf Gegenstimmen aus den Reihen der AfD-Fraktion hat der Rat die Planung für die weitere Sanierung des Kleines Hauses auf den Weg gebracht. Es sollen jetzt auch die Kosten ermittelt werden.

Genau da hat der AfD-Fraktionsvorsitzende Lothar Mandalka den Knackpunkt ausgemacht, denn aus seiner Sicht hätte schon mit der im vergangenen Jahr vorgelegten Machbarkeitsstudie eine erste Kostenschätzung auf den Tisch gehört. Jetzt zu planen, ohne bereits erste Informationen über Kosten zu haben, sei der falsche Weg, sagte Mandalka. Stadtbaurätin Bianca Urban entgegnete, es handele sich um ein „ganz normales Vorgehen“.

Orchestergraben oder nicht?

Die beiden größten Fraktion – SPD & Partner sowie die CDU – machten für sich deutlich, dass sie froh sind, dass es jetzt endlich losgehen könne.

In der Planung, die nun konkret angeschoben wird, ist auch vorgesehen, eine Variante mit und eine ohne Orchestergraben durchzuspielen. Der Orchestergraben soll dabei so weit wie möglich unter die bestehende Bühne geschoben werden. Gibt es einen Orchestergraben, so könnte das Kleine Haus künftig mindestens 440 Sitzplätze bieten. Fällt der Orchestergraben weg, könnten bis zu 540 Sitzplätze geschaffen werden. Der einzelne Sitzplatz soll dabei genügend Beinfreiheit und Komfort bieten und sich damit deutlich positiv von der jetzigen Situation abheben. juls