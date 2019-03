Meister der Parodie Jörg Knör in Delmenhorst zu Gast MEC öffnen

Jörg Knör spielt in seinem Jubiläumsprogramm die besten Erlebnisse aus seinem Leben nach. Foto: Veranstalter

Delmenhorst. Jörg Knör tritt am Freitag, 29. März, mit seinem Jubiläumsprogramm in der Divarena auf. Mit seinem Programm „Die Jahr-100-Show“ will er sein Delmenhorster Publikum begeistern.