Ganderkesee. Das Unternehmen Facet Precision Tool fertigt spezielle Werkzeuge für die Industrie. Die Stückzahlen sind gering, die Toleranzgrenzen ebenfalls. Geschäftsführer Jeremy Bunting will mit seiner Firma weiter wachsen.

Auf der Zeichnung, nach der das Bohrwerkzeug gefertigt ist, steht es schwarz auf weiß: 1,5 My Toleranzgrenze, mehr nicht. Ein My entspricht 0,001 Millimeter. Sehr wenig, wenn man bedenkt, dass der Stahl mit riesigen Schleifmaschinen bearbeitet wird. „Beim Schleifen muss die Maschine permanent mit speziellem Öl gekühlt werden, weil sich das Gerät sonst wegen der Hitze ausdehnen würde“, erklärt Jeremy Bunting, „das würde sofort zu Abweichungen führen.“ Der gebürtige US-Amerikaner ist Geschäftsführer einer Ganderkeseer Firma, bei der es sehr genau zugeht. Vor gut vier Jahren hat der 43-Jährige die Facet Precision Tool GmbH gegründet. Das Unternehmen an der Atlasstraße fertigt Sonderwerkzeuge fürs Bohren, Fräsen und Schleifen. Außerdem bauen die insgesamt zehn Mitarbeiter Industrie-Diamantwerkzeuge. Diese kommen zum Beispiel in Zerspanungswerkzeugen in der Holz- und Kunststoffbearbeitung zum Einsatz. „In Deutschland gibt es nur zehn bis 15 Unternehmen, die Industriediamanten herstellen“, so Bunting. Diese künstlichen Diamanten werden bei 60-Tausend Bar Druck und 1500 Grad Celsius zusammengepresst, so wird das Material besonders hart.

Kunden aus Auto- und Raumfahrtindustrie

Der Ganderkeseer Betrieb beliefert unter anderem die Auto- und Luftfahrtindustrie mit Werkzeugen. Europaweit und darüber hinaus. „Zu uns kommt man für alles, was es nicht aus dem Katalog gibt“, sagt der studierte Maschinenbauer. Die Teile werden den Kundenwünschen entsprechend entworfen, konstruiert und anschließend gefertigt. Daher sind die zu produzierenden Stückzahlen in der Regel sehr klein - meist sind es weniger als fünf gleiche Teile, die den Ganderkeseer Betrieb verlassen. „Es gibt Produkte, bei denen wir erst testen und probieren müssen, bis wir eine gute Lösung gefunden haben“, so Jeremy Bunting. Er zeigt ein Beispiel: ein Kunde möchte durch drei verschiedene, unterschiedlich harte Werkstoffe bohren, um sie miteinander zu verbinden. Das Bohrloch muss bei allen drei Materialien gleich groß sein. „Das ist, als würde ich Butter und Holz zusammen mit dem gleichen Durchmesser durchbohren wollen, ohne dass Späne vom Holz in die Butter kommen“, vergleicht der Firmengründer.

Durch die Liebe Firma hier gegründet

Dass Jeremy Bunting überhaupt in Deutschland gelandet ist, hat er der Liebe zu verdanken: Seine Frau ist Deutsche, die beiden haben sich während des Studiums in den USA kennen gelernt. Nach Stationen in Stuttgart und Düsseldorf und einem Abstecher in die Schweiz ergab sich für Bunting die Möglichkeit, eine Firma in Deutschland zu gründen - ein Ableger des amerikanischen Unternehmens seines Vaters, das ebenfalls Werkzeuge produziert. 2015 wagte der Mann aus dem US-Bundesstaat Utah dann die Facet-Gründung. Bereut hat er diesen Schritt nicht. „Es ist immer ein Risiko, eine Firma zu gründen, aber der Standort Deutschland macht vieles einfacher“, so der Unternehmer. „Made in Germany“ sei gerade im Werkzeugbau weltweit gefragt. „Es ist nicht ganz günstig, in Deutschland zu produzieren, aber das Ausbildungssystem ist hier sehr gut, außerdem stimmt die Infrastruktur.“ Mit der deutschen Bürokratie hat sich der US-Amerikaner inzwischen arrangiert, auch wenn er manchmal nur darüber den Kopf schütteln kann.

Weg in die USA ist ein Ziel

In die USA zieht den dreifachen Vater momentan nichts. „Es war nie eine Überlegung, das Unternehmen in den USA zu gründen.“ Allerdings möchte er irgendwann auf jeden Fall wieder zurück ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Bis dahin will er sich mit seinem Unternehmen gern weltweit als Werkzeug-Spezialist etablieren und über kurz oder lang auch eigene Mitarbeiter ausbilden. Unterstützung bekommt Jeremy Bunting übrigens auch mit seiner eigenen Firma immer noch von seinem Vater – der ist an dem Unternehmen beteiligt und schaut regelmäßig in Ganderkesee vorbei.