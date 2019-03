Delmenhorst. Mit der Narrenkappe auf dem Kopf hat Markus Weise in der Ratssitzung erläutert, warum er sich zum ersten Mal für seine Stadt Delmenhorst geschämt hat.

Auch die Altvorderen haben es am späten Mittwochnachmittag nicht mit Gewissheit sagen können: Hat der Rat der Stadt eine Premiere erlebt, als der Bürger Markus Weise mit Faschingskappe und Orden in der Einwohnerfragestunde das Wort ergriff? Weise jedenfalls hatte ein Anliegen, und das verpackte er in eine pointiert verfasste Liebeserklärung an die Stadt Delmenhorst. Als Ausschuss-Mitglied des Faschingsvereins „Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine“ (GGV) und als Delmenhorster Bürger berichtete er aber darüber, wie er sich an Weiberfastnacht das erste Mal in seinem Leben „für die Stadt Delmenhorst, die an diesem Tag vom Rat repräsentiert wurde“, geschämt habe.

Nur fünf Ratsmitglieder anwesend

Was war passiert? Beim Empfang für das Ganderkesee Prinzenpaar und den Festausschuss im Rathaus waren mit Bettina Oestermann, Margret Hantke, Alexander Mittag, Gerhard Berger und Antje Beilemann (allesamt SPD) lediglich fünf von 45 Ratsmitgliedern anwesend, zur Verstärkung war noch das ehemalige Ratsmitglied Sascha Voigt dabei (UAD). „Wir hatten eine Menge Spaß, aber dennoch war es von der Anzahl der Ratsmitglieder ein peinliches Bild im Rathaus“, sagte Weise. Warum denn nun so viele der offiziellen Veranstaltung ferngeblieben seien – und das, obwohl so viele Delmenhorster mit dem Fasching eng verbunden sind, wollte Weise wissen.

Politiker erklären ihre Abwesenheit

Dass Weise, der mit seiner Rede mehr Lacher und Applaus erntete, als mancher Büttenredner, auf seinen launigen Beitrag sogar ernst gemeinte Antworten erhielt, war dann doch überraschend. Dass dabei die Begrifflichkeiten Karneval und Fasching munter durcheinandergerieten, nahm Weise gelassen hin. Peter Stemmler (UAD) machte klar, dass er mit dem Brauchtum rein gar nichts anfangen kann: „Bei uns an der Jägerstraße wird kein Fasching gefeiert.“ Murat Kalmis (FDP), sonst zu Weiberfasching stets zugegen, bestand darauf, dass zunächst gar nicht alle Ratsmitglieder eingeladen waren. Edith Belz (Die Linke) verstand den Unmut Weises, verwies aber auf ihre nur zwei Mitglieder starke Fraktion und zahlreiche andere Termine, da müsse man Prioritäten setzen. Marianne Huismann gab für die Grünen zu Protokoll, man habe es nicht so mit dem Fasching. Eva Sassen (Bürgerforum) nutzte Weises Vorlage: „Ich werde ja öfter gefragt, warum ich meine Reden nicht am Büttenabend halte“, und erhielt dafür viel Beifall. Dr. Michael Adam (CDU) versprach, seine Fraktion werde im kommenden Jahr komplett zum Empfang des Prinzenpaares antreten, „wenn es dann Freibier gibt“. Markus Weise wird sich die Ankündigung gemerkt haben.