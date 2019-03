Delmenhorst. Anwohner im Stadtteil Düsternort haben kürzlich einen ungewöhnlichen Fund im eigenen Garten gemacht. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu einer noch unbekannten Tat.

Wie die Polizei mitteilt, sahen sie am vergangenen Dienstag einen goldenen Fingerring sowie ein goldenes Armband auf der Grünfläche liegen. Kurz zuvor hatten sie zwei unbekannte Personen in ihrem Garten gesehen. Diese flüchteten jedoch, nachdem sie angesprochen worden waren – dabei ließen sie offenbar den Schmuck zurück. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Schmuck um Diebesgut aus einer noch nicht bekannten Tat handelt. Hinweise zu Schmuck und Tat nimmt sie unter Telefon (04221) 1 55 90 an.