Delmenhorst. Mit praktischen Beispielen erklärten die Auszubildenden der Berufsfachschule Altenpflege in Delmenhorst zum Tag der offenen Tür, was ihren Beruf eigentlich ausmacht – und räumten dabei auch Vorurteile aus.

Auszubildende stellen ihren Beruf vor: Zum Tag der offenen Tür zeigten die Schüler der Berufsfachschule Altenpflege am Mittwoch rund 100 Interessierten, was ihre Arbeit eigentlich ausmacht. Ein Vorurteil räumten sie dabei direkt aus: Ihre Tätigkeit umfasst weit mehr als nur das Waschen alter Menschen.

Patienten müssen gewendet werden

„Man bekommt in der Ausbildung ein anderes Bild. Der Beruf ist vielschichtig“, führte Janna Steinberg, Auszubildende bei den paritätischen Diensten in Bremen, aus. Um das zu verdeutlichen, bereiteten sie und ihre Mitschüler für die Besucher mehrere Stationen vor, die die einzelnen Elemente ihres Berufsfeldes zeigten. Steinberg selbst zeigte in einem Klassenzimmer praktische Übungen. Am Pflegebett präsentierten sie etwa, wie mit einem bettlägerigen Patienten umzugehen ist. „Verlagerungen können entlasten und einen Dekubitus verhindern“, führte sie aus. Damit ist eine Schädigung der Haut und des Gewebes durch dauerhafte Druckbelastung gemeint. Gleichzeitig ging es auch darum, auf die eigene Belastung zu achten. So soll das höhenverstellbare Bett für eben solche Verlagerungen auf Hüfthöhe positioniert werden, damit sich der Pfleger nicht bücken oder strecken muss. „Das alles macht man so ergonomisch wie möglich. Die Zeit sollte man sich auch nehmen“, merkte Steinbergs Arbeitskollege Urs Krautwig an. Zeit nahmen sich die Auszubildenden auch, um die Fragen der Besucher zu beantworten. Wie hoch kann so ein Bett eingestellt werden? Kann man es auch für zuhause kaufen?

Beruf hat schöne Seiten

Janna Steinberg und Urs Krautwig scheinen sich in der Pflegeausbildung wohlzufühlen. „Man muss dafür gemacht sein, das Leiden zu sehen, mit Exkrementen umzugehen, und Verantwortungsbewusstsein haben“, sagte Krautwig. Doch es gibt auch die Sonnenseiten, wie Steinberg ergänze: „Man bekommt im Umgang viel zurück und Vertrauen entgegengebracht. Das sind Momente, die das aufwiegen.“ Allein ein Danke könne den ganzen Tag versüßen.

Theorie und Praxis



An anderen Stationen zeigten die Auszubildenden andere Aspekte wie Hygiene am Arbeitsplatz, die notwendigen Kompetenzen der Pflegekräfte oder Gedächtnistraining mit Senioren. „Es geht uns um Werbung, Information und Aufklärung“, erläuterte Theodor Müller, stellvertretender Schulleiter der Altenpflegeschule. Die Auszubildenden sollten dabei auch die Vielfalt ihres Berufes zeigen. Von „umfassender Pflege, Beratung und Betreuung“ sprach Schulleiterin Jutta Lippock dabei und hob die hohe Verantwortung sowie das eigenständige Arbeiten hervor. Eine Ausbildung in der Altenpflege bilde außerdem oftmals eine gute Basis für den weiteren beruflichen Werdegang. Ob Praxisanleitung, Heimleitung, Arbeit im Hospiz oder ein Studium im Pflegemanagement – „es gibt viele Möglichkeiten und Einsatzbereiche“, fasste sie zusammen. In der Pflege lasse sich außerdem gut in Teilzeit arbeiten.

Pflegeschule ist stets ausgelastet

Doch auch wenn nach wie vor Pflegekräfte gesucht werden – mehr als 26 Auszubildende im Jahr kann die Delmenhorster Pflegeschule laut der Schulleiterin gar nicht aufnehmen. „Wir haben unsere Kapazität erreicht“, sagte Lippok über die Auslastung der Schulplätze. Den Tag der offenen Tür nutzte die Berufsfachschule außerdem, um das eigene Netzwerk zu pflegen. Vor Ort stellten sich auch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) sowie das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) vor. Letzteres brachte aus den Sprach- und Integrationskursen auch gleich mehrere Interessierte mit. „Viele haben schon in ihrer Heimat etwas in Richtung Pflege gemacht“, sagte BNW-Kundenmanager Avni Peci. In Delmenhorst soll deshalb ab Mai auch ein Sprachkurs Deutsch für Pflege angeboten werden, in dem sich Flüchtlinge und Migranten, die sich im Berufsanerkennungsverfahren befinden, sprachlich auf das Berufsfeld vorbereiten können.

