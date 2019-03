Delmenhorst. Ein Unbekannter hatte gefälschte Pässe, soll mit falschen Identitäten Betrügereien begangen haben und sich so tausende Euro ergaunert haben. Ein Delmenhorster wurde jetzt freigesprochen, der dieser Mann gewesen sein soll.

Der Mann, der sich bei der Stadt Delmenhorst anmeldete, sich Konten bei verschiedenen Banken einrichten ließ, Kredite beantragte und sie nicht zurückzahlte, ist eine Art Phantom. Ausgewiesen hatte er sich mal als litauischer Staatsbürger, mal als deutscher. Doch seine Pässe, weiß die Polizei inzwischen, waren gefälscht. Nun verhandelte das Amtsgericht Delmenhorst gegen einen 48-jährigen, der laut Anklage mit diesen falschen Identitäten die Betrügereien begangen haben soll. Er wurde freigesprochen.



Kredite nicht zurück gezahlt

Unter anderem hatte der unbekannte Täter mit falschem Pass und selbstgemachten Gehaltsnachweisen ein Auto für 17.000 Euro kreditfinanziert. Die ersten zwei Raten wurden noch überwiesen, dann jegliche Zahlungen eingestellt. Zwischendurch hatte er noch einen Folgekredit über 6000 Euro bekommen und nicht zurückgezahlt – Schadenssumme insgesamt 21.300 Euro.

Grund für Verdacht

Der angeklagte 48-Jährige war verdächtig, weil er den selben Nachnamen wie der Autokäufer besitzt, im selben Delmenhorster Haus gemeldet war und die angesprochenen Raten auch noch vom Konto seiner Ehefrau überwiesen wurden.

Ähnlichkeit fehlt

Viele Indizien, das ja. Doch richtig Handfestes im Sinne der Anklage (gewerbsmäßiger Betrug, Urkundenfälschung) konnten weder die Ermittler noch das Gericht gegen den 48-Jährigen präsentieren. So hatte der Angeklagte offensichtlich kaum oder keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Mann auf dem Passfoto. Der Autoverkäufer etwa sagte, mit diesem Foto im Pass hätte er dem Mann den Wagen sicher nicht verkauft. Auch ermittelte die Polizei nicht einen einzigen Zeugen, der ihn als den wiedererkannte, der sich bei der Stadt angemeldet, das Auto abgeholt oder Konten eingerichtet hatte.

Zehn Zeugen, aber keine Aufklärung

Insgesamt lud das Gericht zehn Zeugen vor. Darunter auch einen Mann, der im Zusammenhang mit den angeklagten Taten sowie weiteren ein eigenes Verfahren erwarten muss. Und die Ehefrau des Angeklagten, von deren Konto ja zwei Raten überwiesen wurden. Beide hätten Licht ins Dunkel bringen können, durften jedoch die Aussage verweigern, was sie denn auch taten: der Mann, da er sich selbst belasten könnte, die Gattin als nahe Angehörige.

Richter sieht nur Spekulationen

So blieben so viele Zweifel, dass selbst die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragte. Amtsrichter Holger Jurisch, der eine gewisse „Oberflächlichkeit“ in den polizeilichen Ermittlungen kritisierte, erkannte höchstens „Spekulationen“. Aber „auf Spekulationen basieren bei mir nie irgendwelche Urteile“, sagte Jurisch, „niemals“.