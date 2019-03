Delmenhorst. Die Delmenhorster Feuerwehren sind am Dienstagabend zu einem Brand in Düsternort ausgerückt. Ein Gebäude musste wegen eines Kellerbrands evakuiert werden und war anschließend unbewohnbar.

Ein ausgedehnter Kellerbrand in Düsternort hat gestern Abend gegen kurz vor 21 Uhr zu einem Großeinsatz für drei Delmenhorster Feuerwehren geführt. Wegen des Brands und starker Verrauchung musste das betroffene Gebäude in der Liegnitzer Straße evakuiert werden, wie Einsatzleiter Roland Friesen mitteilte. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Menschen mussten für die Nacht an einem anderen Ort untergebracht werden.

Neun Bewohner aus Haus, zwei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. gegen 22 Uhr war die Brandbekämpfung laut Feuerwehrchef Thomas Stalinski abgeschlossen. Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Ein Verantwortlicher der Stadt Delmenhorst kümmerte sich um neue Unterkünfte für die evakuierten Bewohner. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt.