Delmenhorst braucht mehr Fürsprecher

Delmenhorst. Um Delmenhorst endlich von lästigen Vorurteilen zu befreien, müssen die Vorteile der Stadt bekannter werden, findet dk-Redakteur Sascha Sebastian Rühl. Doch damit ist es noch nicht getan.

Delmenhorst hat seinen Einwohnern viele Vorzüge zu bieten: zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, ein vielfältiges Kulturprogramm, ein modernes Schwimmbad mit Sauna, wundervolle Grünanlagen wie die Graft oder eine in neuem Glanz erstrahlende Fußgängerzone. Iris Stahlke hat Recht, wenn sie fordert, dass diese Vorzüge bekannter gemacht werden sollten, um langfristig negative Vorurteile abzubauen. Dabei kann auch jeder einzelne Delmenhorster helfen, indem er selbst als Botschafter seiner Stadt auftritt und für sie wirbt. Aber um langfristig das Bild von Delmenhorst zu verbessern, muss auch weiter an den Problemen der Stadt gearbeitet werden. Die Leerstände in der Innenstadt, soziale Brennpunkte wie der Wollepark oder der schwierige Wohnungsmarkt dürfen nicht vernachlässigt werden. Eine gute Idee für ein neues Projekt, das von vielen mitgetragen werden könnte, wäre Delmenhorst als Uni-Standort. Das könnte auch diejenigen für ihre Stadt begeistern, die sonst lieber nörgeln.