Trubel steht ihnen bevor: Emily (Sandra Wegener, v. l.), Wotan (Uwe Dänekas) und Maurice (Arne Lorens).Foto: Gerhard Harant

Delmenhorst. „De Brook- un Lechtersietspeeler vom Heimatverein Altenesch“ sind am Wochenende, 23. und 24. März, wieder zu Gast in der Diele an der alten Wassermühle in Hasbergen.