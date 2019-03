Delmenhorst. 858 neue Straf- und Bußgeldverfahren, 1056 Zivilsachen sowie 949 Familien- und Betreuungssachen bearbeitete das Amtsgericht in 2018. Die elf Richterinnen und Richter haben offenbar gut zu tun.

Die Zahl der Verfahren am Amtsgericht Delmenhorst ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen, aber der Interpretationsspielraum von Gerichtsstatistiken ist dehnbar. Das zeigte sich beim Pressegespräch zu den Zahlen mit Direktor Detlev Lauhöfer, Geschäftsleiter Timo Spille sowie Richter und Pressesprecher Thomas Pünjer.



Mehr Arbeit für die Jugendrichter

Jugendrichter Pünjer machte das anhand des Jugendstrafrechts und einem (fiktiven) Cannabis-Konsumenten deutlich. Nicht unbedingt muss es in so einem Fall überhaupt zu einer Verfahrenseröffnung kommen. Aber, sagte Pünjer: „Wenn die Polizei anfängt am Wollknäuel zu ziehen, haben Sie plötzlich 50 Verfahren mehr.“

Die Zahl der Personen vor dem Jugendgericht ist eine von denen, die gegenüber 2017 gestiegen sind. Sogar deutlich: 278 mussten sich 2018 vor dem Jugendrichter verantworten, 84 mehr als im Vorjahr. Das Jugendschöffengericht (für die schlimmen Fälle) erlebte 30 Verfahren (2017: 36). Über die Jahre betrachtet erlebe man einen starken Rückgang bei Verfahren vor dem Jugendschöffengericht, hieß es.

Mehr Straftaten, aber weniger Zivilprozesse registriert

Strafsachen insgesamt stiegen um 1,9 Prozent auf 858. 46 davon wurden vor dem Schöffengericht verhandelt. Dabei ging es vorsätzliche Körperverletzungen in 135 Fällen, Diebstahlssachen in 189 Verfahren, Betrug oder Untreue in 127 sowie um 136 Verkehrsstraftaten – in der letzten Zahl sind zwei Todesopfer inbegriffen.

Knapp neun Prozent Rückgang verzeichnete das Amtsgericht in Zivilprozesssachen – 1056 gegenüber 1158 in 2017. Für Lauhöfer „noch normale Rahmenschwankungen. Aber wir beobachten allgemein einen Rückgang.“ Erledigt wurden 971 (2017: 1257), davon fielen 31 Prozent auf das Wohnungsmietrecht, 13 Prozent auf das Verkehrsunfallrecht. In acht Verfahren stritten sich Nachbarn so unversöhnlich, dass auch die drei ehrenamtlichen Schiedspersonen für Delmenhorst und Ganderkesee das Feld für die Berufsrichter räumten. Diese Schiedspersonen übrigens trafen sich mit Streithähnen im vergangenen Jahr 41 Mal zu Schlichtungsverhandlungen, in 29 Fällen ging es ums Nachbarrecht.

Weniger Paare trennen sich

Bei Familien- und Betreuungssachen sticht die sinkende Zahl der Verfahren zur elterlichen Sorge (darin enthalten auch die Schulverweigerer-Fälle, die in Delmenhorst über das Familiengericht abgewickelt werden) hervor. Sie sanken um 54 auf 295. Zudem notierte das Amtsgericht zum Jahresende 2018 insgesamt 1810 Betreuungen, also Fälle, in denen ein gesetzlicher Vormund eingesetzt wurde, zum Beispiel, weil eine Seniorin dement geworden ist. Das sind 75 mehr als im Vorjahr. Übrigens: Die Delmenhorster Paare mit Trauschein trennen sich etwas seltener: 224 Scheidungen beschloss das Gericht, 30 weniger als 2017.

Weniger Zwangsversteigerungen bedeuten eine gute Wirtschaft

Die wirtschaftliche Entwicklung im Gerichtsbezirk lässt sich zumindest in Ansätzen in „signifikant“ (Lauhöfer) zurückgehenden Zahlen zu Zwangsversteigerungen abschätzen: 28 waren es noch 2018, im Vorjahr 42. Gründe für die Entwicklung sieht Geschäftsleiter Spille im niedrigen Zinsniveau und in teuren Grundstückspreisen. „Wenn Wohnraum frei wird, ist er sehr schnell weg.“

Auch die Zahl der Zwangsvollstreckungen ging zurück: von 3576 auf 3317. Dazu kommen 124 Anträge auf Unternehmensinsolvenz und 241 auf Verbraucherinsolvenz. Die Zahl der Räumungen allerdings stieg deutlich von 54 auf 129 – wohl eine stark vom Wollepark beeinflusste Zahl.