Papazeit: Jede Minute zählt

Delmenhorst. Die wöchentliche Kolumne „Papazeit“ beleuchtet als Teil der Serie „Familien- Leben“, wie dk-Redakteur Thomas Breuer (51) die Zeit mit seinem inzwischen fünfjährigen Sohn Leon Bosse erlebt. Heute rankt sie sich um das Schlafengehen.

Jede Minute zählt. Zumindest für Leon, zumindest am Abend. Eigentlich soll es ins Bett gehen, aber das will ein Fünfjähriger natürlich nicht. Erst noch mal die DVD mit den Abenteuern des Zeichentrick-Indianers Yakari einlegen, dann zwei Runden des Kartenspiels Skip-Bo. So stellt er sich das vor. Und nicht anders.

Klare Grenzen von uns Eltern gefordert

Geht natürlich nicht. Gerade erst habe ich gelesen, dass wir als Eltern gefordert sind, klare Grenzen zu setzen, um unserem Kind Orientierung zu bieten.

Machen wir also – oder versuchen es zumindest. „Yakari oder Skip-Bo, du kannst Dich entscheiden!“, lautet die Ansage. „Okay, dann nur zwei Folgen Yakari und zwei Runden Skip-Bo“, antwortet unser Sonnenschein nach kurzem Überlegen. Hat er da was falsch verstanden oder ist er einfach nur schlau?

Eigentlich ist er so wie ich war

Am Ende gibt es zwei Indianer-Episoden und ein bisschen Theater. Leon ist mittlerweile müde, will aber noch was erleben. Eigentlich so wie ich, der als kleiner Junge auch immer das „Sportstudio“ sehen wollte, aber regelmäßig vorher schlummerte.

Was mir heute übrigens wieder passiert. Nach Yakari, der Diskussion um das Kartenspiel und allem, was in der Woche so war, beginnt mein Nachschlaf deutlich früher als vor einigen Jahren. Jede Minute zählt.