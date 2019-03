Delmenhorst. Der Kiosk in der Delmenhorster Graft steht bald unter neuer Regie. Die Vorpächterin hatte den Mietvertrag gekündigt.

Seit einiger Zeit sind die Schotten beim Kiosk „Zur kleinen Graft“ dicht – doch das soll nicht so bleiben. Wie die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) auf Nachfrage mitteilt, steht sie in Kontakt mit einem potenziellen Nachfolger. Die Vorpächterin hatte den Mietvertrag des Kiosks in nächster Nähe zur Grafttherme, der sich im Besitz der Stadt befindet, zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt, teilt Eyke Swarovsky, Kommunikationsmanager der dwfg, mit.

Termin für Wiedereröffnung steht noch aus

Wann genau der Nachfolger den Betrieb wieder aufnimmt, steht noch nicht fest. „Aktuell befinden wir uns mit dem Interessenten in Gesprächen zur Vorbereitung auf eine Wiedereröffnung.“ Fest steht: Tritt der neue Pächter seinen Dienst an, sollen auch weiter die Toiletten in dem Gebäude bewirtschaftet werden, die von Graftbesuchern benutzt werden.

(Weiterlesen: Kiosk in der Graft - halb Kiosk, halb Kneipe)