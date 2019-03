Delmenhorst. Mittlerweile sind vier Bücherboxen in Delmenhorst zu finden, die besonders die Menschen zum Lesen animieren sollen, die sich neue Bücher nicht leisten können. Eine fünfte wird bald eröffnet.

Telefonzellen sind schon vor Jahren aus dem Stadtbild verschwunden, doch seit 2017 gibt es sie wieder in Delmenhorst – aber nicht in gewohnter Funktion, sondern als Bücherboxen. Drei dieser Boxen wurden bereits in den vergangenen anderthalb Jahren aufgestellt, die vierte wurde vor Kurzem auf dem Gelände des Awo Nachbarschaftsbüros Deichhorst eröffnet.

Vor etwa drei Jahren kam Jörg Mehrens vom Kinder- und Jugendhaus Treff Hasport auf die Idee, Bücherboxen in Delmenhorst aufzustellen, aus denen man Bücher herausnehmen aber ebenso eigene hineinlegen kann. Man wolle dadurch besonders Menschen, denen es an Geld fehlt sowie Kindern, in deren Familien das Lesen keinen hohen Stellenwert hat, auch die Möglichkeit zum Lesen geben. Mittlerweile finden sich nicht nur Bücher, sondern auch CDs, Hörbücher und Spiele in den ehemaligen Telefonzellen. „Hörbücher sind immer weg – die kommen auch nicht wieder“, lacht Mehrens. Lediglich an Kinderbüchern fehle es.

Hohe Kosten haben sich gelohnt

Während der Überlegungen zur Umsetzung des Projekts wurde Mehrens auf eine Aktion in Berlin aufmerksam, bei der alte Telefonzellen für 650 Euro verkauft wurden. Mithilfe von Fördergeldern der Stiftung „Ich kann was“ in Höhe von 5000 Euro und eigenen Haushaltsmitteln konnten fünf der Telefonzellen gekauft werden. Die Investition habe sich gelohnt, denn die Bücherboxen wurden insgesamt sehr positiv angenommen und man habe bislang auch keinerlei Probleme hinsichtlich Beschädigungen an den Zellen gehabt.

Roswitha Ouedrago und Gülin Tasoglu vom Awo Nachbarschaftsbüro Deichhorst sind der Meinung, dass die Bücherbox vielen Menschen eine gute Alternative zum Bücherkauf bieten kann und eine wertvolle Leseanregung sei. Außerdem hoffen sie, durch ihre neue Bücherbox noch mehr mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen, da vielen das dort seit Mitte vergangenen Jahres ansässige Nachbarschaftsbüro noch nicht wirklich bekannt ist.

Hier sind die Bücherboxen zu finden

Neben der Bücherbox in Deichhorst gibt es weitere beim Kinder- und Jugendhaus Treff Hasport, beim Nachbarschaftsbüro in Düsternort und auf dem Awo-Gelände an der Lahusenstraße. Die fünfte Box wird in der nächsten Woche neben der Jugendkirche an der Friesenstraße eingeweiht.