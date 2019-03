Delmenhorst. Der Jahresbericht der Anonymen Drogenberatung Delmenhorst hält eine erstaunliche Entwicklung bereit. Eine weitere Drogensucht wird fast genau so oft therapiert wie die Alkoholabhängigkeit. Ein trockener Alkoholiker schildert seinen langen Weg aus der Sucht.

Seine Alkoholsucht wollte sich André lange nicht eingestehen. Auch nicht als der Delmenhorster vor sieben Jahren seinen Führerschein abgeben musste. Eine erste ambulante Therapie brach er schnell ab. Seiner Familie und seinem Arbeitgeber sagte er, dass er die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) nicht bestanden hätte, aber jetzt abstinent leben würde.



"Es wurde immer schlimmer", sagte der 39-jährige Familienvater über sein damaliges Suchtverhalten. Doch die Einsicht kam:

Als ich mit meinem Sohn auf dem Sportplatz rumgekaspert habe, bin ich böse gestürzt und habe mir das halbe Gesicht aufgeschlagen. Danach hatte ich einen Nervenzusammenbruch André

Das war vor zwei Jahren. Er ging sein Alkoholproblem an und begab sich für 15 Wochen in eine Suchtklinik. Ende 2017 setzte er seine Therapie ambulant bei der Anonymen Drogenberatung Delmenhorst (drob) fort.



Drob verzeichnet "erstaunliche" Entwicklung

Andrés Weg aus der Abhängigkeit ist wahrlich kein Einzelfall. 538 Frauen und 922 Männer haben im vergangenen Jahr bei der drob Hilfe wegen einer Suchtproblematik gesucht. 70 Prozent davon haben ihre Therapie wie André planmäßig beendet. Bei 73 Prozent hat sich die Symptomatik nach der Beendigung gebessert, heißt es in dem Jahresbericht, den die drob in dieser Woche vorgelegt hat.









Anzeige Anzeige

Zwar ist die Alkoholsucht mit 361 Diagnosen (2017: 305) immer noch Suchtmittel Nummer eins in Delmenhorst und umzu. Doch immer mehr Cannabis-Abhängige wollten in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt einen Ausweg aus der Sucht finden. Im Jahr 2018 suchten deswegen 358 Menschen die Drogenberatung auf. Ein Jahr zuvor waren es noch 203 Betroffene. Evelyn Popp, Leiterin der Drogenberatung kommentierte die Entwicklung so:



Es gibt in der Statistik fast keinen Unterschied mehr zwischen Alkohol- und Cannabis-Sucht – das ist erstaunlich Evelyn Popp

Auch die Zahl der Menschen ist gestiegen, die Hilfestellungen der drob angenommen haben. Die Anzahl der Klienten ist von 1305 (2017) auf 1460 angewachsen – darunter 328 Angehörige. Von den 1460 kommen 1365 Hilfesuchende aus Delmenhorst. Darunter auch viele Jugendliche unter 15 (53 Betroffene) und 20 Jahren (106 Betroffene). „Das ist gar nicht so wenig“, ordnete Popp die Zahlen ein. Die Jugendlichen suchen die Einrichtung in der Regel wegen ihrer Cannabis-Sucht auf, erläuterte Popp. Auch Probleme mit abhängigen Elternteilen seien Gründe für den Besuch der drob.



Wenige Kokain-Abhängige

Dritthäufigste Diagnose war 2018 die Opiat-Abhängigkeit. Im Vergleich zum Jahr davor ist die Zahl von 172 auf 149 gesunken. Mit ihrer Glücksspielsucht – vierthäufigste Diagnose – haben sich 93 (2017: 79) Abhängige in die Hände der drob begeben. „Bei der Glücksspiel-Sucht herrscht bei den Betroffenen ein hoher Suchtdruck und ein hohes Erregungspotenzial. Das unter Kontrolle zu bringen ist schwierig“, sagte Popp.

Von der geringen Anzahl der Kokain-Süchtigen – fünfthäufigste Diagnose – zeigte sie sich überrascht. Mit 49 Betroffenen ist die Zahl zwar um neun Behandlungen gestiegen, doch: „Das sind sehr wenige Kokain-Abhängige. Ich finde das verwunderlich, weil Kokain im Trend ist“, erklärte die Einrichtungsleiterin.

Eine weiter wachsende Suchtproblematik ist die Medienabhängigkeit. Von 23 auf 29 Betroffene ist der sechstgrößte Bereich angewachsen. Insbesondere unter jungen Menschen sei sie verbreitet. Die Sucht drücke sich beispielsweise durch exzessives Online-Gaming aus oder wenn das Leben nur noch über das Smartphone stattfinde und das reale Leben vernachlässigt würde.

Ein Beispiel zum Nachahmen

In das reale Leben hat André mittlerweile wieder gefunden. Er arbeitet wieder Vollzeit bei seinem vorherigen Arbeitgeber. Seine gesteckten Ziele hat er fast alle erreicht – nur die MPU muss er noch bestehen. Ein wichtiger Punkt für seinen Weg aus der Sucht sind die vielen Gespräche bei der drob gewesen. Neben dem Fußball haben ihn eben jene Unterhaltungen weitergeholfen. Heute kann er offen über seine überwundene Abhängigkeit sprechen. Und demnächst wird er seine Erfahrungen mit Menschen teilen, die den gleichen Weg wie er aus der Sucht gegangen sind. In Zusammenarbeit mit der drob will er eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen.

Doch den Weg aus der Sucht schafft bei Weitem nicht jeder. Mit sechs Todesfällen in 2018 hat die drob "ein hartes Jahr" (Popp) hinter sich. Außerdem haben 299 (2017: 252) Suchterkrankte ihre Therapie abgebrochen. Es sind positive Beispiele wie die Geschichte von André, die Popps Botschaft unterstreichen:

Suchterkrankungen sind gut zu behandeln. Wer seine Therapie durchhält, lebt gesünder, zufriedener und ist beruflich besser aufgestellt. Evelyn Popp