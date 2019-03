Delmenhorst. Die Delmenhorster müssen davon überzeugt werden, in was für einer tollen Stadt sie leben. Dann können auch außerhalb Vorurteile abgebaut werden. Das wurde in der Diskussion nach einem Vortrag deutlich.

Wie bekommt man das negative Bild von Delmenhorst – das Vorurteil der gefährlichen Stadt, die nichts zu bieten hat – aus den Köpfen der Leute? Die Vorzüge der Stadt herausarbeiten und so gut wie möglich verbreiten, Initiativen wie das Jugendparlament oder die Bürgerideenbörse fördern und selbstbewusst zu seiner Stadt stehen. So lautete grob formuliert das Fazit, mit dem die Bremer Sozialpsychologin Dr. Iris Stahlke am Montag nach einem Vortrag ihre Gäste entließ. Sie hatte zum Thema „Identifikation mit meiner Stadt Delmenhorst“ im Forum des Willms-Gymnasiums einen Vortrag für die Universitäts-Gesellschaft und den Kommunalen Präventionsrat (KPR) gehalten. Anschließend wurde mit Eifer diskutiert.

Neubürger willkommen heißen

Wie soll man sich als Delmenhorster gegenüber Neubürgern verhalten, wollte jemand wissen. „Man freut sich, wenn man positiv empfangen wird“, betonte Stahlke. Eine Einladung zur Stadtführung, Gutscheine, um die Freizeitangebote kennenzulernen oder sogenannte Willkommenspaten würden gut funktionieren, damit sich neu angekommene Menschen gleich mit ihrer Stadt identifizieren könnten. Einer anderen Delmenhorsterin sprach der Vortrag über Vorurteile, die heute nicht mehr zutreffen würden, aus der Seele. „Ich lebe im Wollepark und es geht mir dort sehr gut“, sagte die Bewohnerin des Quartiers, das sich oft als sozialer Brennpunkt in den Schlagzeilen findet. Sie sei stolz, Fremden den dortigen Park als „große grüne Lunge“ der Stadt und seine Natur präsentieren zu können.

Ärger über schlechtes Image

Auch Sportvereine, die zu Wettkämpfen oft außerhalb der Stadt unterwegs seien, hätten eine wichtige Bedeutung, um überregional zum guten Ruf beizutragen, sagte Stahlke. Ebenfalls wurde Kritik an den Medien laut, die zu oft negative Seiten Delmenhorsts beleuchten würden. „Die Integration ist hier gar kein Problem. Es ist auch schade, dass immer nur auf die Kriminalitäts-Statistik geschaut wird. Es gibt permanent deutschlandweit Berichte über ,unseren‘ Massenmörder“, ärgerte sich eine Frau über die Berichterstattung im Fall Niels Högel. Wie könne man sich da mit der Stadt identifizieren und das Positive im Blick behalten? „Ich glaube nicht, dass sich dieses Image fortsetzt. Das wird vergessen werden. Bis dahin: Setzen Sie etwas dagegen“, betonte Stahlke.

Delmenhorster schätzen eigene Stadt oft nicht

Doch das Problem, das wurde in der Diskussion schnell deutlich, ist, dass auch viele Delmenhorster selbst von den Vorzügen ihrer Stadt überzeugt werden müssen. „Bei unserem Wochenmarkt kann man am besten mit Leuten reden. Aber man hört dort nur Negatives“, beschwerte sich ein Herr über Politik und Verwaltung, die seiner Meinung nach vor allem mit Fehlern für Gesprächsstoff sorgten. Natürlich, so Stahlke, seien Verwaltung und Politik in der Verantwortung, vieles zu verbessern. „Da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als immer wieder auf Missstände hinzuweisen.“ Das unterstützte auch Stadtbaurätin Bianca Urban, die dazu einlud, öfter mit zu diskutieren. „Bitte immer wieder den Unmut äußern. Wir haben schon viele öffentliche Sitzungen, aber bei der Einbindung der Bürger noch Luft nach oben.“ Ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, das machte Stahlke auch in ihrem Vortrag deutlich, sei eine ganz wichtige Maßnahme, um Vorurteile abzubauen und sich mit der Stadt identifizieren zu können.

Themen öfter rational betrachten

Und wie kann man selbst an den eigenen Vorurteilen arbeiten? „Man muss versuchen, sich mit Informationen zu beschäftigen und Rationalität herstellen, weg von Emotionen“, empfahl die Wissenschaftlerin, denn viele Vorurteile seien mit Emotionen behaftet und nicht rational begründet. „Die meisten Menschen haben ein Gefühl für das, was sie ablehnen.“ Viele Gäste des Vortrags nutzten die Diskussion nicht, um Fragen zu stellen, sondern sich mal den Frust von der Seele zu reden.

Zusammen Lage verbessern

Im Gegensatz zu Bremern, Oldenburgern oder Berlinern, die keine Probleme damit haben, sich selbst zu loben, machen sich die Delmenhorster selbst runter, wurde in der Diskussion festgestellt. „Sie müssen selbstbewusster auftreten“, empfahl dazu die Vortragende und bekam aus den Reihen sofort Unterstützung. „Es fängt bei uns selbst an, die positiven Seiten darzustellen“, betonte eine Frau, die dafür Applaus bekam. Genauso wie ein Mann, der sagte: „Wir werden zusammen viel finden, was wir zusammen verbessern können.“ Einen guten Grundstein dazu sah Hans-Christian Schröder, Vorsitzender der Universitäts-Gesellschaft in seinem Schlusswort. „Wir können alle daran arbeiten. Heute Abend sehe ich alle Leute hier versammelt, die etwas schaffen können“, lobte er das durch alle städtischen Bereiche gut gemischte Publikum.