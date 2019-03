Autoknacker haben es auf Transporter in Delmenhorst abgesehen CC-Editor öffnen

Sechs aufgebrochene Transporter hat die Polizei zwischen Freitag und Montag in Delmenhorst registriert. Symbolfoto: Gerd Schade

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende abgestellte Transporter in Delmenhorst aufgebrochen. In der Zeit von Freitag, 15. März, 13.30 Uhr, bis Montag, 18. März, 8.30 Uhr, wurden insgesamt sechs Kleintransporter aufgebrochen.