Betrunkener kollidiert in Delmenhorst fast mit Streifenwagen

Auf der Annenheider Allee ist ein betrunkener Delmenhorster in den Gegenverkehr geraten. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein stark alkoholisierter Mann ist am Montag mit seinem Auto auf der Annenheider Allee in Delmenhorst auf die Gegenfahrbahn geraten. Zufällig fuhr dort in diesem Moment ein Streifenwagen.