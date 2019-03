Auch Thailand besuchte Christof Jauernig. Foto: Jack Kurtz/dpa

Delmenhorst. Nachdem er keinen Sinn mehr in seinem Beruf sah, unternahm der Analyst Christof Jauernig eine sechs Monate dauernde Reise. Was er in Südostasien erlebt hat, verrät er in einem Vortrag am Freitag, 22. März, in Delmenhorst.