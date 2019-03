Delmenhorst. In der neuen Folge unserer zurecht so beliebten Kolumne „Quergedacht“ geht es um Geld und Glück.

Gute Nachricht für alle Geschäftsführer, die es leid sind, sich Klagen ihrer Mitarbeiter anzuhören, sie müssten dringend mehr Geld verdienen. Eine Studie der Universitäten Yale und Oxford belegt: Sport macht glücklicher als Geld. Demnach fühlen sich Menschen, die regelmäßig Sport treiben, nur an 35 Tagen im Jahr psychisch eher schlecht. Wer nicht aktiv ist, hat an satten 18 Tagen mehr schlechte Laune. Die Forscher stellten fest, dass körperlich aktive Menschen sich genauso gut fühlen wie Sportmuffel, wenn die dafür rund 22000 Euro im Jahr mehr verdienen. Wer viel Geld mit Sport verdient, der ist fein raus. Und wer zu wenig Geld verdient, der soll halt mehr Sport machen. Zur Not auch Betriebssport.

Auf angenehme Weise unglücklich sein

Nun darf man bekanntlich nur den Statistiken glauben schenken, die man selbst gefälscht hat. Und manch einer, der sich vom Unglück verfolgt fühlt, meint, wenn das alles so stimmt, müsse er täglich mindestens die Distanz Delmenhorst-Dnepropetrovsk im Dauerlauf hinter sich bringen, um mal wieder so richtig glücklich zu sein. Wie soll man das aber bei allem guten Willen zeitlich schaffen, wenn man für wenig Geld seiner Arbeit nachgeht? Die Studie der Universitäten zeigt aber auch: Auf das richtige Maß kommt es an. Zuviel Sport schadet am Ende der Psyche und dem eigenen Glücksgefühl.

Ob der tägliche Lauf im Hamsterrad des Jobs als Bewegung ausreicht, um glücklich zu werden, das lässt die Studie selbstredend offen. „Träumen ist das Glück, warten ist das Leben“, sagt Victor Hugo. Ob er die Gehaltserhöhung meinte? Geld allein macht sicher nicht glücklich. Doch es gestattet immerhin auch dem Unsportlichen, auf etwas angenehmere Weise unglücklich zu sein.