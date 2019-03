Delmenhorst. Konflikte mit dem Sohn, Trennung von der Tochter: Die Flucht nach Delmenhorst hat eine 33-jährige Afghanin zunächst in noch tiefere Probleme gestürzt. Jetzt fängt sich die Familie langsam.

Die großen Pläne für ihre kleine Familie, mit denen sie kurz vor ihrem 30. Geburtstag aus dem Iran nach Deutschland aufbrach – sie sind schnell krachend gescheitert. Erst jetzt, drei Jahre später, wagt es die afghanische Mutter, wieder Hoffnungen zu formulieren, für sich selbst, ihren 18-jährigen Sohn, die in Delmenhorst geborene zweijährige Tochter und den neuen Lebensgefährten. Sprachlosigkeit, Überforderung, Streit, Drogen, Verlust der Tochter: Über diese Stationen ging es für die im Iran aufgewachsene und 2015 vor der Perspektivlosigkeit dort geflüchtete Frau zunächst steil bergab. Mühsam und mit viel Hilfe, unter anderem in einer Entzugs-Klinik, hat sie sich nun zurückgekämpft in das erhoffte neue Leben.



Zweijährige verlernt in Pflegefamilie Muttersprache

"Wir wollen den Kindern zusammen eine gute Familie sein", erklärt sie das Ziel, dass sie mit ihrem ebenfalls aus Afghanistan stammenden neuen Verlobten verfolgt. Dafür paukt die Analphabetin nun erstmal Deutsch. Denn ihre kleine Tochter, die seit dem Klinik-Aufenthalt der Mutter vor einem Jahr in einer Bereitschaftspflegefamilie lebt, spricht nur noch die Sprache der neuen Heimat. Ihre Muttersprache hat die Zweijährige vergessen. Damit Mutter und Tochter sich wieder verständigen können und die Rückkehr des Kleinkindes in die Familie möglich wird, steht jetzt Lernen an. Noch ist die 33-Jährige nämlich auf die Übersetzungshilfe von Paridokht Parvizi angewiesen, die ebenfalls aus dem Iran stammt und für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) 15 nach Delmenhorst geflüchtete Familien betreut. Die Deutschkenntnisse sind außerdem Voraussetzung für ihre Pläne, den Schulabschluss nachzuholen und vielleicht einmal als Friseurin zu arbeiten – Dinge, die zwischenzeitlich in weite Ferne gerückt waren.



Ohne Halt der Großfamilie überfordert

Einen Monat lang waren Mutter und Sohn vor drei Jahren per Boot und zu Fuß unterwegs aus dem Iran nach Deutschland. Im Iran hatten sie sich zuvor ohne anerkanntes Aufenthaltsrecht, ohne Schule, Ausbildung oder Arbeit und nach der Scheidung auch ohne Mann und Vater durchgeschlagen. Aber beide waren immerhin noch eingebettet in eine Großfamilie. In Diepholz und ab 2017 in Delmenhorst waren die 30-Jährige und ihr jugendlicher Sohn auf sich gestellt. Relativ bald konnten sie aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung in Düsternort umziehen. Doch ohne Sprachkenntnisse, geregelten Tagesablauf und die Großeltern, die halfen, den pubertierenden Jugendlichen in Schach zu halten, überwogen schnell Überforderung und Konflikte.

Aus der Kulturschock-Krise in die Drogensucht

Kein untypischer Verlauf, berichtet Awo-Betreuerin Paridokht Parvizi vom Kulturschock vieler Geflüchteter: "Nach der ersten Euphorie erleben viele eine Krise." Auch dass Alkohol und Glücksspiel hier für jeden leicht zugänglich und nicht, wie in vielen Herkunftsländern, gesetzlich oder durch die Religion verboten sind, bereitete mancher nach Delmenhorst geflüchteten Familie Probleme, erklärt Gabi Baumgart, die für die Awo die Flüchtlingsarbeit koordiniert. "Da sind die Väter oder älteren Söhne losgezogen und haben viel Geld ausgegeben, das der Familie dann für andere Dinge fehlte", sagt Baumgart. Noch fataler lief es für die heute 33-Jährige und ihren 18-jährigen Sohn: Er geriet über Freunde an Drogen, schließlich wurde auch sie heroinabhängig, bis sie vor einem Jahr einen Hilferuf bei ihrer Flüchtlings-Betreuerin startete, die ihr den Weg zur anonymen Drogenberatung (drob) und schließlich in die Entzugs-Klinik ebnete.

Entzug hilft bei Wende auf der Talfahrt

Es war die Kehrtwende auf der Talfahrt, wenngleich noch steinige Passagen folgten. Inzwischen lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn wieder friedlich unter einem Dach, hat die Drogen nach eigener Auskunft hinter sich gelassen und geht regelmäßig zum Sprachkurs. Ihr Sohn, der einen Entzug ablehnte, hat sich auch wieder gefangen und nach dem Hauptschulabschluss an der Berufsschule eine Arbeitsstelle in Bremen gefunden. Die Tochter hat gut in der Krippe einer Delmenhorster Kindertagesstätte Fuß gefasst. Und der Lebensgefährte, der gut Deutsch spricht und seine Stelle als Mechaniker in Bad Zwischenahn aufgab, um zur Verlobten nach Delmenhorst zu ziehen, sucht neue Arbeit. "Sie sind dabei, wenn auch noch mit unserer Hilfe, einen guten Weg zu finden", freut sich Betreuerin Paridokht Parvizi.