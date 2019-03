Sanierungsstau in Delmenhorster Grafttherme vermeiden

Delmenhorst. Die Delmenhorster Grafttherme hat in den vergangenen Wochen den Ausfall von Wasserattraktionen verkraften müssen. Weitere Reparaturen stehen aus. Dazu ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Mal fällt der Whirlpool aus, mal bröckeln Fliesen, mal muss ein Duschkopf ersetzt werden – wer unter so hohem Besucherandrang steht wie die Grafttherme, der wird anhaltenden Reparaturbedarf nicht vermeiden können. Allerdings darf den Gästen kein Sanierungsstau zugemutet werden. Dafür ist der Konkurrenzkampf unter den Freizeitbädern in der Region zu groß. Die Grafttherme, Top-Imageträger für Delmenhorst, hat in diesem Sommer zudem die große Chance, noch mehr zu punkten: Das Freibad Ganderkesee hat wegen des Neubaus geschlossen und öffnet erst im nächsten Jahr wieder.