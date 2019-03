Delmenhorst. Mit harten Worten attackiert die Ratsfraktion Bürgerforum/Freie Wähler/Unger den Betriebsrat des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD).

Sie spricht im Nachgang einer Fortbildungsveranstaltung des Betriebsrates von einer „Selbstbedienungsmentalität“. Die entstandenen Kosten, laut Fraktion 16 000 Euro, davon 9800 Euro für den Dozenten, seien vor dem Hintergrund des „Sanierungsfalles Klinikum skandalös überhöht“ und machten "Fassungslos". Die drei Fraktionsmitglieder Thomas Kuhnke, Axel Unger und Eva Sassen gehen davon aus, „dass der Betriebsrat von sich aus Konsequenzen zieht“.

JHD weist Vorwürfe zurück

JHD-Geschäftsführung und Betriebsrat weisen die Vorwürfe vehement zurück. Geschäftsführer Florian Friedel sagt auf Nachfrage: „Zu den Kosten darf und will ich nichts sagen. Nur so viel: Die genannten Summen sind nicht zutreffend. Die Kosten bewegen sich für zwölf Teilnehmer auch im Rahmen.“ Friedel betont zugleich, wie wichtig die dreitägige Veranstaltung gewesen sei: „Das Gremium ist neu gewählt und vertritt erstmals alle Mitarbeiter, also die aus dem ehemaligen Klinikum und aus dem ehemaligen Stift. Da geht es darum, zusammenzufinden und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.“ Gert Prahm vom Betriebsrat sieht das genauso, aus seiner Sicht sind die Vorwürfe absolut haltlos, mehr sei dazu nichts zu sagen.