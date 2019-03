Delmenhorst. Die Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land agiert seit einem Jahr als eigenständiger Verein. Mit der neuen Handlungsfähigkeit sollen jetzt weitere Projekte angeschoben werden.

Ein turbulentes Jahr sei es gewesen. Aber auch ein erfolgreiches. Auf die vergangenen Monate blickt Saskia Kamp, Kreisgeschäftsstellenleiterin der Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land positiv zurück. Auch wenn zwischendurch immer wieder Steine aus dem Weg geräumt werden mussten. „Am Ende haben wir das halten können, was wir zu Beginn des Jahres versprochen hatten.“



Verband ist handlungsfähiger geworden

Vor allem strukturell sei im vergangenen Jahr innerhalb der Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land viel passiert. Seit der Verband als eigenständiger Verein agiere und Entscheidungen nicht mehr von der Kirchensynode abgesegnet werden müssten, sei der Verband handlungsfähiger geworden, schilderte Kamp bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018 gestern Vormittag in der neuen Kreisgeschäftsstelle an der Langen Straße. Im Zuge dessen seien auch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche umstrukturiert und die insgesamt 19 Einrichtungen in fünf Fachbereiche zusammengefasst worden.

Auch Kamp selbst ist Teil des Wandels, den die Diakonie im vergangenen Jahr angeschoben hat. Die 48-Jährige hatte die Leitung der Kreisgeschäftsstelle Anfang April von Franz-Josef Franke übernommen, der innerhalb der Diakonie nach Oldenburg gewechselt war.



Beratungsbedarf bleibt hoch

Kontinuierlich weiterentwickelt habe sich innerhalb der Diakonie die Arbeit mit Flüchtlingen und Einwanderern. „Im Landkreis Oldenburg haben wir nach 2015 in den Kommunen relativ frühzeitig flächendeckend Beratungs- und Anlaufstellen eingerichtet. Weil sich die Bedürfnisse allerdings geändert haben, haben wir im vergangenen Jahr mit einer konzeptionellen Weiterentwicklung begonnen und das Angebot auf EU-Bürger und Migranten in zweiter und dritter Generation ausgeweitet“, berichtete Kamp. Der Bedarf an Beratung sei nach wie vor hoch: Insgesamt 4000 Gespräche seien 2018 geführt worden. Auch personell wurde in verschiedenen Bereichen aufgestockt, unter anderem wurden zwei neue Kollegen für das Nachbarschaftsbüro im Wollepark eingestellt.

Ausbau auf dem Land

Während für Delmenhorst vor allem bestehende Projekte gepflegt werden sollen, plant der Vorstand nun einen Ausbau des Angebots auf dem Land. Unter anderem im Bereich der Seniorenarbeit; konkrete Details wollte Kamp jedoch noch nicht nennen.

Migranten helfen jetzt selbst mit

Ungebrochen sei weiterhin das ehrenamtliche Engagement in Delmenhorst. „Besonders toll ist, dass immer mehr Migranten zu uns kommen, um aktiv zu werden“, schilderte Kamp. „Viele davon, weil sie froh sind, jetzt selbst helfen zu können.“