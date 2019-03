Delmenhorst. Singen, Spazieren, Kaffee trinken – all diese Dinge tut Erna Kreutzer noch gerne. Am Montag, 18. März, konnte sie ihren 100. Geburtstag feiern.

Ein Geheimnis, wie man so alt werden könne, hat Erna Kreutzer nicht, erzählt sie. Trotzdem hat sie es geschafft und konnte am Montag, 18. März, ihren 100. Geburtstag feiern. Sie fühle sich an diesem besonderen Tag eigentlich so wie immer. Und das ist für eine Hundertjährige noch super fit. Jeden Tag geht sie alleine eine halbe Stunde spazieren, geht jeden Dienstag in die Kirche zum Nachmittagskaffee und ist bis sie zu ihrem 92. Lebensjahr sogar noch Fahrrad gefahren. Außerdem war sie bis vor ein paar Jahren noch im Turnverein aktiv. Deshalb ist auch ihr Motto „Turne bis zur Urne“. „Wer rastet, der rostet“, ist ebenfalls eine Weisheit, die Kreutzer gerne betont.

„Sie ist einfach ein fröhlicher Mensch“

Jeden morgen singt sie beim Aufstehen. Deshalb bekam sie zum Geburtstag auch ein Gesangsbuch und die ganze Geburtstagsfeier sang zusammen „Mein Vater war ein Wandersmann“. „Sie ist einfach ein fröhlicher Mensch“, sagt ihre Tochter Petra Trzcinski.

Erna Kreutzer ist 1919 in der Siedlung Borsigwerk im damaligen Hindenburg (heute Zabrze) in Oberschlesien geboren. Dort ist sie vertrieben worden, musste mit ihren zwei Kindern flüchten und sich ein neues Leben aufbauen. Zuerst lebte sie in Berlin, hat sich dann aber für ein Leben im Westen entschieden, als sich abzeichnete, wie sich die Zukunft entwickeln würde. Ihre beiden Kinder blieben in der DDR. Nur vereinzelt konnte sich die Familie sehen. „Meinen Halbbruder habe ich erst am Tag meiner Hochzeit kennengelernt“, erzählt Petra Trczinksi. Der Andere habe gar nicht erst ausreisen dürfen. Erst nach der Wende war die komplette Familie wieder vereint.

Sieben Senioren mit dreistelligem Lebensalter

Seit 1949 wohnt Kreutzer in Delmenhorst, wo sie fast überall gearbeitet hat: Beim Bäcker, beim Schlachter oder im Krankenhaus. Mit 80 Jahren hat sie sogar noch eine Putzstelle beim Zahnarzt gehabt. Heute hat Erna Kreutzer fünf Kinder, von denen noch drei leben, acht Enkelkinder, acht Urenkel und zwei Ururenkel und einen guten Kontakt zu ihrer Familie. „Sie hatte ein turbulentes Leben und immer gesagt, dass sie darüber ein Buch schreiben müsse“, erzählt Kreutzers Tochter. Auch Ehrenratsfrau Käthe Stüve gratuliert der Jubilarin und überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Mit Erna Kreuzer leben aktuell sieben Senioren in Delmenhorst, die ein dreistelliges Lebensalter erreicht haben.