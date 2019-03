Delmenhorst Die Stadt bittet Hunde- und Katzenbesitzer im Zuge des einsetzenden Frühlings, ihre Haustiere im Blick zu behalten.

„Denn neugierige Hunde und Katzen können tierische Eltern und deren Nachwuchs stören und empfindlich treffen, wenn sie frei herumstöbern“, erklärt Katrin Stöver, Leiterin des Fachdienstes Stadtgrün und Naturschutz. Stöver betont, dass Hunde zwischen dem 1. April und dem 15. Juli in Wäldern, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und frei zugänglichen Grünanlagen anzuleinen sind.

Dennoch gibt es Bereiche, in denen sich Hunde frei bewegen dürfen: Auf der Hundefreilauffläche an der Straße „Im Delmegrund“ müssen die Tiere nicht angeleint sein. Zusätzlich gibt es weitere Grünanlagen, auf denen ein freier Auslauf möglich ist (siehe unten).

Auch Katzenbesitzer zur Vorsicht aufgerufen

Auch Katzenbesitzer bittet der Fachdienst, Rücksicht zu nehmen. Insbesondere Jungvögel, die als Nestflüchter auf dem Boden sitzen, fliegen nicht sofort, sodass Katzen möglichst ferngehalten werden sollen, damit sie nicht in Versuchung kommen. Außerdem dürfen bis zum 30. September Hecken, Gebüsche, andere Gehölze sowie „lebende Zäune“ nicht tief abgeschnitten werden.

In diesen Bereichen müssen Hunde nicht angeleint werden: Auf den Grünflächen am Wollepark; entlang des Fußwegs zwischen der Straße Am Wehrhahn bis zur Welse-straße; in den Uferbereichen der Welse und Delme zwischen Schleswiger Straße, Friesenstraße und Marschkämpe; um den Dreieckssee am Stadion. Eine ausführliche Auflistung gibt es hier.