Delmenhorst. Die Polizei-Big-Band Niedersachsen war am Sonntag im Autohaus Brüning in Delmenhorst zu Gast. Der Erlös aus der Veranstaltung des Lions Clubs Delmenhorst kommt einer sozialen Einrichtung zugute.

Mit abwechslungsreicher Musik hat die Polizei-Big-Band Niedersachsen am Sonntag im Autohaus Brüning für einen launigen Vormittag gesorgt. Beim vom Lions Club Delmenhorst organisierten Jazz-Frühschoppen waren 300 Gäste dabei, um der breit gefächerten Musikauswahl des Polizeiorchesters zuzuhören. Swingklassiker wie "Fly me to the moon" und "Sunny" waren ebenso zu hören wie der Poptitel "A night like this" von Caro Emerald. Unterstützt wurde die Big Band erneut von der Sängerin Shereen Adam.

Erlös geht an den Verein Brücke

Der Erlös des zum dritten Mal stattgefundenen Frühschoppens des Lions Clubs kommt wieder einer sozialen Einrichtung zugute. In diesem Jahr fließt der gesamte Erlös an den Verein Brücke. Dieser kümmert sich um straffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren. "Bis zu 6000 Euro werden zusammenkommen", sagte Lions-Club-Präsident Martin Zuliani, der sich zufrieden mit dem Frühschoppen zeigte: "Die Veranstaltung hier im Autohaus ist immer wieder schön." Für das nächste Jahr kündigte Zuliani eine Änderung im Programm an: "Neben der Big Band werden wir dann einen neuen Sänger präsentieren." (Lesen Sie hier: Big-Band-Leiter Björn Vüllgraf im Interview.)

Polizei-Big-Band noch zweimal in Delmenhorst



Die Polizei-Big-Band Niedersachsen wird noch an zwei weiteren Terminen in Delmenhorst zu Gast sein. Der nächste Auftritt ist am Sonntag, 19. Mai, beim Verkehrssicherheitstag und Tag der offenen Tür, zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion Delmenhorst. Das gesamte Polizeiorchester Niedersachsen, zu dem die Big Band gehört, spielt am Donnerstag, 19. September, ab 9 Uhr in der City-Kirchen-Konzertreihe in der Delmenhorster Stadtkirche.