35.000 Euro Schaden bei Unfall in Delmenhorst

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag entstanden. Symbolfoto: Gründel

Delmenhorst. Er wollte sich aus einer Parklücke an der Oldenburger Straße in den Verkehr einfädeln. Doch der 34-Jährige übersah einen Mercedes – der Schaden geht in die Zehntausende.