Probt noch fleißig für die Premiere: das Ensemble der Maxe-Theater-AG. Foto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst Mit „Marisol mittendrin – Kanu-Chaos in Ribadesella“ will die Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums ihr Publikum nach Spanien entführen. Premiere ist am 29. März im Familienzentrum Villa.