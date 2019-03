5600 Schlagerfans feiern die Schlagerparty des Jahres im Gerry Weber Stadion. Der Gastgeber des Abends Florian Silbereisen. Foto: André Havergo

Bremen. Schlager ist in: Mit der Show „Das große Schlagerfest“ will Moderator und Sänger Florian Silbereisen für die Schlagermusik begeistern und hat dafür viele Künstler aus der Szene eingeladen. Auch in Bremen kommen Interessierte in den Genuss der Schlagerparty des Jahres