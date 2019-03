Delmenhorst. Die Grafttherme hat im Freizeitbereich einige Reparaturen vornehmen müssen. Für sie ist das eher normaler Verschleiß.

Besucher der Grafttherme haben sich über zunehmende reparaturbedingte Einschränkungen im Badbetrieb beklagt. Zuletzt kam es zu längerfristigen Ausfällen von Anlagen im Freizeitbereich. Sportgästen fallen zudem anhaltende Fliesenschäden im Schwimmerbecken und defekte Duschen auf. Auf Anfrage stellte die Grafttherme klar, dass es keinen größeren Sanierungsbedarf gebe und Ausbesserungsarbeiten in den bevorstehenden "üblichen Revisionphasen" erledigt würden.

Attraktionen wieder intakt

Zwar habe es zuletzt tatsächlich defekte Anlagen gegeben. Die Wasserattraktionen im Erlebnisbecken seien jedoch wieder intakt, bekräftigte Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerkegruppe. Auch der Whirlpool funktioniere wieder. Die entsprechenden Hinweise auf der Internetseite der Grafttherme sowie an der Kasse seien entsprechend angepasst worden. Fengler: "Sie dienen übrigens dazu, unseren Besuchern vor dem Bezahlvorgang zu erläutern, ob es Funktionsausfälle gibt. So hat der Gast die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob er zu den üblichen Preisen ins Bad möchte oder nicht."

Zwei von 70 Duschen

Von insgesamt rund 70 Duschen in der gesamten Therme seien zuletzt zwei Duschen defekt gewesen und inzwischen wieder instand gesetzt worden. Sowohl die Wasserattraktionen als auch die Duschen stehen laut Fengler unter starker Beanspruchung. "Da kann schon mal ein Defekt auftauchen – und bei rund 70 Duschen ist ein kurzer Ausfall von zwei Duschen nicht von großer Bedeutung. Hier von einem größeren Sanierungsbedarf und erheblichen Einschränkungen zu sprechen, ist völlig unangebracht", so die Sprecherin weiter. Die Fliesen im Sportbecken würden in der Revisionsphase gemacht. Ein akuter Handlungsbedarf bestehe nicht. Zu den Kosten mache die Therme keine Angaben.

Außenbecken ab 1. April

Des Weiteren weist der Betreiber darauf hin, dass die übliche Öffnung des Sportaußenbeckens am 1. März in diesem Jahr aufgrund der Baumaßnahme für das zweite Kursbecken um einen Monat verschoben werden musste, "um den Besuchern mögliche Behinderungen durch die Baustelle zu ersparen". Daher die einmalige vierwöchige Verschiebung. Das Sportaußenbecken schließt dann wieder üblicherweise zum 30. November.