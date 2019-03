Delmenhorst. Eine neue Gruppe für Kinder mit und ohne Behinderung hat Marcella Becker gegründet. Für viele ein Ort für neue Freunde.

Früher waren Montage für Marcella Becker normale Montage: Arbeit, dann Evan und sein kleiner Bruder Noah. Dann fasste sie einen Entschluss: Sie würde für sich, ihren behinderten Sohn Evan, und andere Kinder mit Behinderung eine Gruppe gründen. Die Hilfe der Hasberger Kirche wusste sie auf ihrer Seite. "Ziemlich beste Freunde" sollten das sein – den Titel angelehnt an einen erfolgreichen französischen Film. Und Evan hat ziemlich beste Freunde gefunden. Evan, der eine Herzkrankheit hat und Autist ist, trifft sich nun jeden Montag mit anderen, behinderten und nicht behinderten Kindern im Hasberger Gemeindehaus. Das Treffen ist möglich durch eine Initiative seiner Mutter. Wie das angelaufen ist? Schneller als gedacht.

Harter Kern mit bis zu 15 Leuten

Marcella Becker war anfangs selbst etwas überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele zusammenfinden", sagt sie. "Und dass sich eine so nette Gruppe bildet." Etwa 20 bis 30 Leute kamen zu einem ersten Treffen im Januar zu den "Ziemlich besten Freunden" im Gemeindehaus Hasbergen. Daraus hat sich nun ein "harter Kern" aus insgesamt 10 bis 15 Personen mit im Schnitt etwa sieben behinderten Kindern und einigen nicht behinderten Kindern in der Gruppe herausgebildet, so Becker.

Immer ein Auge auf die anderen Kinder

Ein wenig mulmig war Becker schon: "Ich hatte Sorge, dass ich viel vorbereiten oder nachbereiten muss", sagt sie. Aber es stellte sich anders heraus:

"Jeder hilft, packt an, auch für den jeweils anderen, hat ein Auge auf die Kinder."

Die "ziemlich besten Freunde" sind tatsächlich eine recht wilde Truppe. Die meisten Kinder, die sich zusammen mit Evan und seiner Mutter treffen, haben beispielsweise das Down-Syndrom, oder eine Autismus-Form: Kinder hören nicht zu, sie laufen herum, schreien, schubsen, irgendetwas fliegt durch die Gegend. "Es geht zum Teil etwas chaotisch zu", räumt Becker ein. Aber das sind viele Eltern gewohnt. Die Eltern genießen die Treffen dennoch, denn endlich, endlich hätten sie die Gelegenheit, sich ein wenig zu entspannen, sagt Marcella Becker. Sie hatte anfangs ein kleines Programm eingeplant: Lieder singen, kleine Spiele, kleine Aufgaben für die Kinder. Das war nicht nötig: "Die Kinder spielen so, wie sie in der Gruppe sind, schön miteinander. Die Eltern sind froh, wenn man sie einfach spielen lassen kann. Für einige Eltern ist es das erste Mal, dass sie sich mit anderen Eltern von behinderten Kindern unterhalten." Und die Eltern hätten großen Redebedarf: über Schulen, Hilfestellungen in der Gesellschaft oder der Stadt.



Zum ersten Mal feiern mit Zwillingen

Becker dachte zuerst, wöchentliche Treffen in der Gruppe seien zu oft. Das stellte sich als falsch heraus: Der Bedarf ist da. Wie bei der Mutter mit den Zwillingen, neun Jahre, frühkindlicher Autismus. "Sie kam zum Geburtstag der Zwillinge zu uns. Sie war so glücklich. Sie sagte, sie konnte zum ersten Mal richtig mit ihnen feiern." Und das habe die Frau ohne die "ziemlich besten Freunde" nicht machen können.

Endlich mal verstanden werden

In der Gruppe seien nun mittlerweile einige Freundschaften entstanden, es herrsche bereits nach kurzer Zeit große Vertrautheit, und jeder helfe, wenn es wegen der Behinderungen der Kinder zu schwierigen Situationen komme. "Die Eltern fühlen sich endlich mal verstanden", sagt Becker. Einige kleine gemeinsame Ausflüge habe es gegeben und könnte es geben. Der Appell der Gruppe ist, dass in der Stadt Delmenhorst mehrere solche Gruppen gegründet werden müssten, in denen Kinder mit Behinderungen sich treffen, sich auch mit nicht behinderten Kindern treffen, und bei denen wie beim Hasberger Gemeindehaus das Gelände sicher umschlossen ist, damit Kinder nicht weglaufen.

Anzeige Anzeige

Musik hilft in der Not

So wild es manchmal zugeht – bei einem Punkt lohnen sich die gemeinsamen Aktionen dann doch: "Wenn es viel zu unruhig wird, machen wir Musik. Und auf einmal sind alle da", so Becker. Es gebe Rasseln, Trommeln, die Kinde verstehen sich. Becker ist guter Dinge. Mittlerweile freut sich sich stets auf Montag.