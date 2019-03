In St. Stephanus ist die Zertifizierungsurkunde für das Projekt „Zukunft einkaufen“ übergeben worden: (v. l.) Pfarrer Dr. Urs-Ulrich Muther, Martina Faseler, Peter Tobiassen, Meike Wieting, Helena Inkermann, Birgitt Lage, Pfarrerin Nele Schomakers, Andrea Schewe und Synodenpräsidentin Sabine Blütchen. Foto: ELKiO/Peter Kratzmann

Delmenhorst Umweltbewusst und fair einkaufen: Was immer mehr Menschen in ihrem Alltag zu beherzigen versuchen, hat sich auch die Gemeinde St. Stephanus in Delmenhorst zur Aufgabe gemacht. Dafür wurde sie nun geehrt.