Delmenhorst. 2018 war für die Polizei Delmenhorst ein Jahr des Bahnhofs: Hier wurde nach Beschwerden am Jahresanfang durchgegriffen.

Einen starken Anstieg hat die Polizei in ihrer Kriminalstatistik 2018 für Delmenhorst im Bereich der Drogendelikte verzeichnet. Das kommt nicht von Ungefähr: Verstärkte Kontrollen am Bahnhof haben eine enorme Zahl von Fällen zutage gebracht.



Erster Eindruck trügt

Zunächst mag es einen negativen Eindruck machen, wenn die Zahl der Rauschgiftdelikte en gros gestiegen ist: 2017 waren es 287 Fälle, 2018 waren es 439. Aber der Schluss, dass es in Delmenhorst mehr Drogen gibt, trügt – wie ein zweiter Blick auf die Zahlen und Methoden zeigt. Die Polizei hat schon bei der Präsentation der Ergebnisse darauf gepocht, dass die Zahlen eher bedeuten, dass man mehr Drogendelikte aufdeckt.









25-fache Deliktzahl in 2018

Das Paradebeispiel ist der Bahnhof Delmenhorst: In den Jahren seit 2007 wurden pro Jahr null bis 12 Fälle gezählt, bei denen jemand am Bahnhofsbereich Drogen bei sich führte. 2017 waren es drei Fälle. Im Jahr 2018 dagegen: 77 Fälle. Mehr als das 25-fache.





Zahlen&Daten Übersicht der Straftaten am Bahnhof 437 Delikte wurden 2018 insgesamt am Bahnhof Delmenhorst registriert. Sie teilten sich auf in 77 Drogendelikte, 3 Widerstand gegen Polizeibeamte, 11 Sachbeschädigungen, 112 Fahrraddiebstähle, 119 Ladendiebstähle oder einfache Diebstähle, 2 Bedrohungen, 34 leichte/fahrlässige Körperverletzungen, 13 schwere/gefährliche Körperverletzungen, 3 Raube, 52 Rohheitsdelikte, und 58 sonstige Strafsachen. Alle klar definierten Straftaten lagen grob im Schnitt der vorangegangenen Jahre – bis auf die enorme Zahl der Drogendelikte.









Häufung "polizeilich relevanter Sachverhalte"

Anfang 2018 registrierte die Polizei "eine Häufung polizeilich relevanter Sachverhalte am Delmenhorster Bahnhof", so Polizeisprecher Albert Seegers. "Für viele Reisende und Durchreisende hatte dies negative Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden", sagt er weiter.

Besondere Methode der Polizei

Also mobilisierte die Inspektion, in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, die üblicherweise für die Bahnhöfe zuständig ist. Die Polizei intensivierte die Kontrollen, Kameras kamen zum Einsatz, und von Personen, die sich wiederkehrend am Bahnhof aufhielten, wurde die Identität festgestellt, wie Seegers berichtet. Einige Personen wurden auch durchsucht. Einen Ort derart unter die Lupe zu nehmen und Menschen ohne Anlass zu kontrollieren und auch zu durchsuchen, sei eine besondere Methode nach dem Niedersächsischen Gesetz über Sicherung und Ordnung.

Verunsicherte Drogenszene

Und der Plan ging auf: "Die Szene ist deutlich verunsichert", hält Oliver Lenz, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Delmenhorst, fest. Vor allem im März (12 Fälle), April (13) und Juni (14) gingen der Polizei am Bahnhof Menschen mit Drogen in den Taschen ins Netz.

Mäusefalle Burginsel

Die verunsicherte Szene wich aus im Laufe des Jahres, so Inspektionsleiter Jörn Stilke. Mitglieder der Drogenszene versuchte einen Rückzugsort in der Stadt zu finden, und anschließend auch in der Graft. Delmenhorst sei eben keine Großstadt, so Stilke, der Raum ist eng für Dealer. Aus der City und vor allem der Graft konnte man die Szene wieder zurückdrängen. Gerade die Burginsel, so Lenz, sei taktisch ein schlechter Aufenthaltsort, wie man in der Szene beim Katz- und Mausspiel mit der Polizei bemerkt habe: "Sie hat nur einen Zugang. Wer da drauf ist, ist gefangen."