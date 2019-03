Delmenhorst. Wenn die Polizei mit Mannschaftswagen und Hundestaffel zum Busunternehmen Hutfilter anrücken muss, dann ist wieder eine Kohlfahrt eskaliert. Hutfilter zieht nun den Schlussstrich.

Erbrochenes auf den Sitzen, Schlägereien in den Gängen und Busfahrer, die beschimpft und sogar geschubst werden: Das Gesicht von Kohlfahrt kann hässlich sein. Spätestens nachts um halb eins offenbart sich, wer mit Getränkepauschale und Schnapsdurcheinander nicht umgehen kann. „Wir hatten letztes Jahr kein einziges Wochenende, an dem nicht die Polizei antanzen musste“, sagt Stefan Hutfilter vom gleichnamigen Busunternehmen.

Hutfilter stellt Kohlfahrer-Transfer ein

Seit mehr als fünf Jahren holt die Delmenhorster Firma Kohlfahrer von einem namhaften Kohltour-Restaurant ab, sobald im Festsaal die Lichter angehen. Acht Wochenenden lang sind die Fahrer von Mitte Januar bis Mitte März im Einsatz, um die Feierpauschalisten wieder auf den Weg zu bringen – vergangenes Wochenende ein letztes Mal in dieser Saison. Und ein letztes Mal überhaupt.

Kohlfahrtsaison bei Mitarbeitern die unbeliebteste Zeit des Jahres

Im Hause Hutfilter hat sich die Kohlfahrtsaison inzwischen zur unbeliebtesten Zeit des Jahres entwickelt. „Viele Leute lassen sich inzwischen so dermaßen volllaufen, dass sie komplett die Kontrolle über sich verlieren“, berichtet Junior-Chef Stefan Hutfilter, der oft selbst hinterm Steuer sitzt. Was das mit Menschen macht, baden er und seine Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue aus: Fahrgäste, die sich erbrechen oder bei voller Fahrt Schlägereien angefangen; die Polster, Lampen oder Scheiben zerstören oder gegenüber den Männern und Frauen am Lenkrad handgreiflich werden. „Dass die Fahrer diese Touren nicht mehr übernehmen wollen, kann ich verstehen.“

(Weiterlesen: Mausefallen fordern Kohlfahrer heraus)



Unternehmen will Mitarbeiter schützen

Das Traditionsunternehmen zieht daraus jetzt die Konsequenzen. „Im kommenden Jahr werden wir keine Kohlfahrer mehr transportieren“, erklärt Stefan Hutfilter. Der Familienbetrieb zieht die Reißleine – um seine Mitarbeiter vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft zu schützen. „In diesem Jahr war es zum Auftakt der Saison so schlimm, dass die Polizei schon mit Mannschaftswagen und Hundestaffel auf dem Hof stand, als unsere Fahrer vorgefahren kamen“, schildert Hutfilter. Das wolle er seinen Leuten nicht mehr zumuten. „Es hat ja weitreichende Folgen. Die Schweinereien im Bus müssen die Fahrer sauber machen – und das mitten in der Nacht. Hat es auch noch Krawalle im Bus gegeben, liegen sie zu Hause noch stundenlang wach, obwohl sie sich für die nächste Schicht erholen sollten. Das bringt inzwischen auch logistische Probleme mit sich.“

Firmen-Chef ist immer häufiger verärgert

Bis zu sechs Fahrer sind in einer Kohlfahrtnacht im Einsatz, die Touren führen bis nach Delmenhorst, Bremen und Oldenburg. Die ersten Fahrten starten kurz vor Mitternacht, die letzte Tour um kurz vor ein Uhr nachts. Zunehmend weigerten sich Mitarbeiter, Kohlfahrttouren zu übernehmen. Auch Hutfilter selbst ist immer häufiger verärgert. „Ich habe den Eindruck, dass sich die Hemmschwelle in den vergangenen Jahren geändert hat. Der Respekt nimmt meiner Wahrnehmung nach ab. Nicht nur bei den Besoffenen.“

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Müll und Lärm von Kohlfahrern ärgert Heidkrugerin)



Prügel auch für Unbeteiligte

Mit dem Entschluss will der 40-Jährige seine Mitarbeiter auch mental entlasten. „Als Fahrer bist du ja nicht nur für den Bus, sondern auch für die Insassen verantwortlich. Wenn sich aber welche anfangen zu prügeln, kriegen auch mal schnell Leute etwas ab, die gar nichts damit zu tun haben.“ Die Fahrer hielten dann an und gäben den Unbeteiligten die Möglichkeit, auszusteigen. „Auf der Autobahn geht das allerdings nicht. Da können wir nur am Seitenstreifen auf die Polizei warten.“

Und die muss laut Hutfilter in den letzten Jahren immer häufiger ausrücken. „Es ist einfach anders geworden, die Leute sind egoistischer und respektloser als noch vor ein paar Jahren. Und der Alkohol scheint die Rechthaberei nur noch zu verstärken.“