Delmenhorst. Führende Unternehmer in der Stadt forcieren die Idee einer Hochschule in der Delmenhorster Innenstadt. Die angehende Stadtentwicklerin Jennifer Burdorf soll ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Eine Hochschule für Delmenhorst Innenstadt? Diese Idee der angehenden Stadtentwicklerin Jennifer Burdorf, die zu dem Thema ein Konzept für die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) erstellt hatte, soll nicht nur ein Traum bleiben: Der Förderverein der örtlichen Wirtschaft forciert nun die Umsetzung. Wie auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch bekannt gegeben wurde, will der Verein, der sich aus führenden Gewerbetreibenden der Stadt zusammensetzt, in den nächsten drei Jahren 35.000 Euro jährlich in die Hand nehmen, um Burdorf am sogenannten Campus-Projekt arbeiten zu lassen. Konkret ist geplant, Burdorf beim Steinbeis-Institut anzustellen, das die Idee verfolgt, wissenschaftliche Erkenntnisse in wirtschaftlichen Erfolg umzumünzen.



Wie Burdorf sagte, besteht ihre Aufgabe zunächst unter anderem darin, ein Konzept für die Stadt und das Land Niedersachsen zu erarbeiten, das die Vorteile einer Universität für beide Akteure aufzeigt. Auch will sie Kontakte zu Hochschulen in der Region aufbauen, um den Bedarf eines künftigen Fächerangebots in Delmenhorst auszuloten. Wolfgang Etrich aus dem Vereinsvorstand nannte konkret das Ziel, rechtliche Fragen zum Bau einer Uni auf dem Areal des alten St.-Josef-Stifts zu klären.

Zur Sache (hier aufklappen) Verein der örtlichen Wirtschaft Der Verein der örtlichen Wirtschaft hat zurzeit rund 180 Mitglieder. Durch Mitgliedereinnahmen generiert er im Jahr derzeit 67.000 Euro, die in der Regel zu 90 Prozent an die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) gehen.





Burdorf unterstrich – nicht nur mit Bezug auf freie Flächen beim St.-Josef-Stift – die Chance, mit einer City-Hochschule den Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern und das Stadtimage neu zu besetzen. Die Vorstellungen Burdorfs kamen denkbar gut bei Vereinsvertretern und -Mitgliedern an: "Die Idee hat Kraft, sie schafft Identifikation und Selbstbewusstsein", sagte Etrich. "Endlich haben wir eine Vision, eine positive Spinnerei, die eine echte Chance hat, in die Realität überführt zu werden", befand Vereinschef Hans-Ulrich Salmen. Unternehmer Piet Tönnjes formulierte die Hoffnung, mit Studenten "innovative Ideen" für die Wirtschaft in die Stadt zu bringen und Kaufleute-Sprecher Christian Wüstner freute sich über die Aussicht auf "frisches Blut".