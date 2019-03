Delmenhorst. Die Stadt will weniger Kosten für Schülerbeförderung übernehmen – aber eine Einigung wird auf sich warten lassen.

Die Debatte um Einsparungen bei der Schülerbeförderung in Delmenhorst geht in eine neue Runde: Im Verwaltungsausschuss wurde der Streitpunkt zurückgestellt. Das erklärte Stadtbaurätin Bianca Urban nach dem vergangenen, nicht öffentlich tagenden Ausschuss unter Spitzen der Politik und der Verwaltung.

SPD hatte Einspruch angemeldet

Bei den Einsparungen in der Schülerbeförderung geht es darum, dass die Stadt versucht, 300.000 Euro einzusparen, um die finanzielle Belastung durch die Übernahme des Josef-Hospitals Delmenhorst ausgleichen zu können. Das hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr so bestätigt. Konkret bedeutet das, dass die Kosten des Schulwegs von Kindern erst ab einer längeren Wegstrecke als bisher übernommen werden. Die SPD hatte sich kürzlich dagegen gestellt mit dem Argument, dass die Erstattung der Schulwegkosten an das Einkommen der Eltern gekoppelt werden solle. Es bahnte sich eine knappe Abstimmung an.

Wieder in den Verwaltungsausschuss

Der Punkt wird nun also weiter in den Parteien diskutiert. In den Fachausschuss für Bildung, Kultur und Sport wird das Thema aber nicht mehr zurückkehren: Nächste Station nach weiterer Beratung in den Fraktionen wird wieder der Verwaltungsausschuss – und dann die Entscheidung im Stadtrat.