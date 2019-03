Nina Sicher aus Delmenhorst ist ins Finale des Wettbewerbs „Miss Handwerk“ gekommen. Foto: Maic Wetzel

Delmenhorst/München. Am Ende hat es nicht für den ganz großen Erfolg gereicht, doch die Delmenhorster Schornsteinfegerin Nina Sicher hat allein mit ihrer Teilnahme am Finale des bundesweiten Wettbewerbs Miss Handwerk 2019 in München allen Grund, stolz zu sein.