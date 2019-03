Delmenhorst. Wer sich an den Frühjahrszauber im Mai 2018 erinnert, dem klingen vielleicht die Worte der Kaufleute im Kopf nach, sie wären bei der Organisation nicht genügend von der Wirtschaftsförderung unterstützt worden. Eine solche Forderung könnte künftig besser erhört werden.

Eine schnellere Handlungsfähigkeit in der Zusammenarbeit zwischen City-Handel und Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) verspricht sich Kaufleutesprecher Christian Wüstner von einer Satzungsänderung des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft. Am Mittwoch hat der Verein, dessen Mitglied Wüstner ist, zwei Änderungen beschlossen. Eine bessere Kontrolle des Vorstandes über Projektgelder im Interesse der örtlichen Wirtschaft ist Teil davon. Wüstner: „Als Kaufleute stehen wir den Satzungsänderungen positiv gegenüber, weil wir der Meinung sind, dass Vorstandsentscheidungen des Vereins so schneller bei der dwfg ankommen.“ In diesem Sinne handele es sich um eine „Optimierung von Abläufen“. Die dwfg wird jährlich im hohen Maße vom Förderverein bezuschusst. Ein Großteil der Mitgliederbeiträge gehen an die Wirtschaftsförderung.

Kaufleute wollen bessere Unterstützung

Wüstners Satz kann auch als Kritik an der dwfg verstanden werden: Der Sprecher hatte zuvor bereits mit dem Kaufmann Julian Flocke (Strudthoff) bemängelt, von der dwfg bei vom Handel auf die Beine gestellten Festen wie dem Frühjahrszauber organisatorisch nicht unterstützt zu werden. Da der Geschäftsführer der dwfg, Axel Langnau, aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt hat, hofft Wüstner auf dessen Nachfolger. Die dwfg hält Wüstner trotz jüngster Entwicklungen für einen "handlungsfähigen Partner".