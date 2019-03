Delmenhorst. Die örtliche Wirtschaft ist unzufrieden mit der städtischen Wirtschaftsförderung. Der Grund: Projekte des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft, der die dwfg stark bezuschusst, werden nicht umgesetzt.

Kritik gegen die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg): Führende Gewerbetreibende der Stadt haben die Arbeit der städtischen Wirtschaftsförderung beanstandet. „Die Zusammenarbeit mit der dwfg könnte besser laufen“, sagte am Mittwoch der Vorsitzende des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft, Hans-Ulrich Salmen, bei der Mitgliederversammlung im Haus Adelheide. Konkret bemängelte er, dass vom Förderverein angestoßene Projekte bei der dwfg nicht umgesetzt werden – etwa ein Konzept zur langfristigen Entwicklung von Gewerbeflächen. Die Kritik bezieht sich aber ausdrücklich nicht auf die Person Axel Langnau, so Salmen. Langnau hatte am Montag seinen Rücktritt dwfg-Geschäftsführer aus gesundheitlichen Gründen angekündigt.

Rechnungsprüfer im Haus der dwfg

Derzeit sieht sich die dwfg mit einer Untersuchung des Rechnungsprüfungsamts konfrontiert. Das bestätigte die Stadt auf Nachfrage nach einem entsprechendem Medienbericht. dwfg-Unterlagen der Geschäftsjahre 2015 bis 2018 werden aktuell geprüft. Der Vorgang sei „üblich“, so die Stadt. Ergebnisse sollen bis Mai im Rat vorgestellt werden, heißt es weiter. Auch andere Tochtergesellschaften der Stadt würden überprüft. Auf die Frage, ob Langnaus Rücktritt mit der Untersuchung des Rechnungsprüfungsamtes in Verbindung steht, sagte Salmen, der auch im dwfg-Aufsichtsrat sitzt, er wolle vor einer Bewertung den Bericht abwarten.