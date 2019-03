Delmenhorst. Wolfgang Schmidt, Sachgebietsleiter der Zulassungsstelle war bereits dabei, als die EDV eingeführt wurde. Jetzt begleitet er eine große Software-Umstellung und blickt dabei auch zurück.

Ronald Reagan war gerade erst aus dem Weißen Haus in Washington ausgezogen, Helmut Kohl war noch der ewige Bundeskanzler, „Don‘t worry, be happy“ von Bobby McFerrin war ein großer Hit, die Mauer in Berlin sie wackelte zwar, aber sie stand noch, als am 1. März 1989 in der KfZ-Zulassungsstelle in Delmenhorst die Elektronische Datenverarbeitung (EDV) eingeführt wurde. Wolfgang Schmidt kann sich noch gut an diese Zeit erinnern, die heute bereits ein Kapitel in Geschichtsbüchern ist. Er war dabei, als Sachbearbeiter. Das Internet war noch Zukunftsmusik, aber EDV, das war das neue große Ding.

Schmidt erinnert sich auch deshalb gerade jetzt an die Zeit, weil in diesen Tagen in der Zulassungsstelle die wohl größte Software-Umstellung seit damals ansteht. „Wir wechseln auf ein komplett neues System“, sagt Schmidt. 1989, da hat der 59-Jährige, der seit 1995 Sachgebietsleiter ist, noch nicht vor einem PC gesessen. „Die Anfänge der EDV liefen über ein Datensichtgerät. Das konnte man ein- und ausschalten, das war es dann auch.“ Bis dahin ging noch alles über Karteikästen, Aktenordner beherrschten den Büroalltag. Doch der Alltag veränderte sich rasant. Der PC hielt Ende der neunziger Jahre Einzug. Da sind alle notwendigen Daten für die Zulassung oder Abmeldung von Fahrzeugen zunächst noch auf Diskette gespeichert worden, die dann in die Zentrale gebracht werden mussten. „Disketten kennen die jungen Menschen heute ja schon gar nicht mehr“, sagt Schmidt. Mühsam sei das gewesen, aber doch schon eine Erleichterung.

Immer neue gesetzliche Vorgaben, eine stetige Weiterentwicklung der Technik: Langweilig sei es jedenfalls nie geworden in der Zulassungsstelle. „Die Technik nimmt einem Arbeit ab, dennoch sind immer neue Aufgaben dazugekommen“, berichtet Schmidt. Sieben Mitarbeiter arbeiten in der Zulassungsstelle, manchmal kommt noch ein Azubi dazu.

Immer neue Aufgaben

„2005 kam die EU-Harmonisierung der Zulassung, immer wieder galt es, sich auf Neuerungen einzulassen“, sagt Schmidt. Ab 2009 konnte die Zulassungsstelle Daten dann auch online übermitteln, in Echtzeit. Und auch für die Kunden hat sich seitdem einiges getan. „Seit 2015 können Fahrzeuge online abgemeldet werden, die Wiederzulassung ist online seit Oktober 2017 möglich. Die Neuzulassung wird als nächster Schritt auch irgendwann möglich sein“, blick Schmidt voraus.

Online-Angebote gibt es, genutzt werden sie aber kaum. „Die Bürger suchen den persönlichen Kontakt“, weiß Schmidt. Am morgigen Freitag ist allerdings kein Kundenkontakt möglich. Die umfangreiche Umstellung auf eine neu angeschaffte Software steht an. Die ist nötig, weil die Firma, die das bisherige System gestellt hat, das Angebot vom Markt nimmt. „Das neue Programm läuft bereits in anderen Kommunen, etwa in Winsen/Luhe“, sagt Schmidt. Er und seine Kollegen heißen in der Fachsprache der IT-Abteilung Leitbediener. „Im Scherz sage ich immer, ich bin ein Leidbediener. Man muss sich an neue Technik ja immer erst gewöhnen“, sagt Schmidt lachend. Er ist guter Dinge, dass sich alles schnell einspielen wird.

Nicht nur die Technik ändert sich

In den annähernd 40 Jahren seiner Dienstzeit hat sich aber nicht nur die Technik verändert. „Ich beobachte zunehmend, dass unsere Kunden fordernder werden. Einige werden laut und brüllen herum, auch Beleidigungen kommen vor. Viele wollen nicht einsehen, dass wir uns an Vorgaben halten müssen“, sagt Schmidt. Er bedauert auch, dass sich viele, die es natürlich ganz eilig haben, gar nicht auf ihren Besuch vorbereiten. „Viele Fragen lassen sich bereits über die städtische Homepage wwww.delmenhorst.de klären. Dort steht auch, was alles mitgebracht werden muss, wenn man ein Fahrzeug anmelden möchte“, sagt der 59-Jährige.

Anzeige Anzeige

Beliebte Wunschkennzeichen

Die Zulassungsbehörde bietet die Reservierung eines Wunschkennzeichens zum Beispiel auch im Internet an. „Wunschkennzeichen werden stark nachgefragt. DEL-ME, DEL-TA, DEL-LE sind beliebt. Auch die Initialen oder das Geburtsjahr zählen zu den Favoriten für das Nummernschild. Es ist vieles möglich“, sagt Schmidt. Verboten sind mit Blick auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte lediglich die Buchstabenkombinationen KZ, HJ, NS, SS und SA.

„Ein Flugloste wollte unbedingt DEL-AY, weil AY für Delay steht. Auch das haben wir möglich gemacht“, sagt Schmidt. Über 41500 Autos sind derzeit in Delmenhorst zugelassen. Dazu kommen über 5600 Anhänger. Insgesamt gibt es 53312 zugelassene Fahrzeuge (Stand 1. März 2019). Dass da eine funktionierende Software hilft, leuchtet ein. Den Karteikarten von 1989 jedenfalls weint Schmidt nicht hinterher.

Weitere Infos:

Die Kfz-Zulassungsbehörde bleibt am Freitag, 15. März, ganztägig geschlossen. Grund ist die umfangreiche Umstellung auf eine neu angeschaffte Software. Am Montag, 18. März, ist die Zulassungsstelle dann wieder zur gewohnten Zeit am Vormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An diesem Tag können längere Wartezeiten als üblich nicht ausgeschlossen werden, teilt die Stadt allerdings mit. Die Wunschkennzeichen-Reservierung im Internet wird am heutigen Donnerstag vom Netz genommen. Nach gründlicher Prüfung, ob alle Reservierungen ins neue Programm übernommen worden sind, wird die neue Version der Online-Wunschkennzeichen-Reservierung voraussichtlich dann baldmöglichst wieder freigeschaltet. Bis dahin sind auch telefonisch keine Reservierungen möglich.