Delmenhorst Die Kleiderkammer und der Babykorb der Caritas in Delmenhorst haben ihr Angebot in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass der Wohlfahrtsverband nun mehr Kleiderspenden benötigt.

Die Kleiderkammer für Erwachsene sowie der Babykorb mit Kleidung für Kinder befinden sich beide an der Louisenstraße 24. „Gut erhaltene Kleidung, Haushaltswäsche und Artikel zur Babyausstattung werden dort an hilfesuchende Delmenhorster Familien abgegeben, wobei der Familienstand, die Konfession oder Nationalität keine Rolle spielen“, betont die Caritas in einer Mitteilung. 15 ehrenamtlich tätige Frauen haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 1700 Stunden lang für die Kleiderkammer und den Babykorb eingesetzt. „Das entspricht ungefähr einer Vollzeitarbeitsstelle“, so die Caritas.

Zahl der versorgten Kinder verdoppelt

Wie stark die Nachfrage nach Kleidung ist, verdeutlicht folgende Zahl: Im abgelaufenen Jahr hätten 694 Kinder über den Babykorb Kleidung erhalten. „Damit hat sich die Zahl der versorgten Kinder in den letzten drei Jahren verdoppelt“, stellt die Caritas einen steigenden Bedarf fest.

Laufend gut erhaltene Kleidung gesucht

Wie die Caritas mitteilt, suchen sowohl der Babykorb als auch die Kleiderkammer laufend gut erhaltene Kleidung. „Zur Zeit ist warme Kleidung stark gefragt. Der Babykorb braucht insbesondere Kleidung in den Größen 44 bis 62 und 98 bis 140, die Kleiderkammer benötigt vor allem kleine Erwachsenengrößen“, schreibt der Verband.

Kleiderspenden können montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle der Caritas an der Louisenstraße 27 abgegeben werden. Telefonischer Kontakt ist unter (04221) 983490 möglich.