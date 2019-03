Delmenhorst. Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst am Mittwoch leicht verletzt worden. Eine 52-Jährige war gegen eine Gebäudewand gefahren.

Ein Auto ist am Mittwoch in Delmenhorst mit einem Gebäude kollidiert. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Bremer Straße. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst war beim Umfahren des Geschäftes aufgrund von Unachtsamkeit gegen die Wand gefahren.

Beifahrer leicht verletzt

Durch den Aufprall gegen die Gebäudewand wurde der 70-jährige Beifahrer des Autos, ebenfalls aus Delmenhorst, leicht verletzt. Am Auto sowie an der Gebäudewand des Lebensmittelgeschäftes entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro.